Ερντογάν κατά ΗΠΑ για “απαράδεκτες κινήσεις στην Ελλάδα” και “λάθος υπολογισμούς”

Ευθεία επίθεση στην Αθήνα, αλλά και στον Λευκό Οίκο εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά την προκλητική ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία έδωσε ηχηρή απάντηση η Αθήνα.

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό CNN Turk έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, που κατέληξε σε σκληρή ανακοίνωση προς την Ελλάδα και την διεθνή κοινότητα.

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε για άλλη μια φορά το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν δίκαιη στάση μεταξύ χωρών - μελών του ΝΑΤΟ.

Έστειλε νέο μήνυμα στις ΗΠΑ «να μην υπολογίσουν λάθος την Ελλάδα» και κάλεσε τον Λευκό Οίκο να μην επιτρέψει την χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι στο ζήτημα της στρατικοποίησης των νησιών και δη τιης μεταφοράς βαρέων αμερικανικών όπλων σε αυτά, «όπως αποδείχθηκε» από φωτογραφίες τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών η Τουρκία έστειλε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις της τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς την Ελλάδα. Υπενθύμισε ότι η τελευταία τουρκική επιστολή στον ΟΗΕ έχει ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου.

«Όχι μόνο το εντοπίσαμε, αλλά και αμερικανικά τεθωρακισμένα χρησιμοποιούνται για να μας απειλήσουν. Εμείς λέμε στις ΗΠΑ, δεν θα βρείτε σύμμαχο σαν την Τουρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος και επανέλαβε την ενόχληση του για τις 9 βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ακόμη, ο Τούρκος Πρόεδρος κατήγγειλε την Ελλάδα ότι αποφεύγει το διάλογο και ότι “έχει κλείσει το δρόμο του διεθνούς δικαστηρίου”, σημειώνοντας «εάν είστε υπέρ της διεθνούς δικαίου, γιατί αποφεύγετε να συναντηθείτε;»

Επέμεινε μάλιστα ότι η στρατικοποίηση νησιών του Ανατολικού Αιγαίου γίνεται κατά παράβαση των όρων της Συνθήκης της Λωζάννης.

Την ίδια στιγμή ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για την απόφαση της Ουάσιγκτον να άρει το εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία και υποστήριξε ότι αυτή η κίνηση δεν έχει καμία εξήγηση ούτε σε σχέση με το χρόνο που επελέγη να γίνει ούτε στην ουσία της.

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το τελευταίο βήμα δεν θα μείνει αναπάντητο και θα ληφθεί κάθε μέτρο για την προφύλαξη των Τουρκοκυπρίων» προειδοποίησε, συμπληρώνοντας «εμείς λέμε στις ΗΠΑ πως δεν θα βρουν σύμμαχο σαν την Τουρκία».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται

Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται, επανέλαβε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης Τύπου.

Όπως προσέθεσε χαρακτηριστικά, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ερντογάν, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, έχουν ως εξής:

«Οι ΗΠΑ δεν ενεργούν δίκαια μεταξύ των χωρών με τις οποίες είναι στο ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε στους πέντε πρώτους του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε σημαντική θέση και με τη δύναμη που δίνουμε και με τις χερσαίες δυνάμεις. Είναι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ να στέλνουν τέτοια οχήματα φορτωμένα με όπλα καθώς και εξοπλισμό στη Σάμο και τη Μυτιλήνη. Όλα αυτά διαπιστώθηκαν με τα drones. Τα αμερικανικά τεθωρακισμένα χρησιμοποιούνται για να μας απειλούν. Λέμε στην Αμερική ΄δεν θα βρείτε σύμμαχο σας εμάς’. Κάναμε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις σε Αμερική και Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Στείλαμε την τελευταία μας επιστολή στον ΟΗΕ στις 17 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει αυτό το θέμα, αποφεύγει τον διάλογο. Εμείς εδώ βλέπουμε ότι κλείνουν το δρόμο του διεθνούς δικαστηρίου. Εάν είσαι υπέρ του διεθνούς δικαστηρίου γιατί αποφεύγεις τον διάλογο; Εκεί είναι περιοχές με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά. Σύμφωνα με τη Λωζάννη, τα νησιά αυτά υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς. Η προσδοκία μας από τις ΗΠΑ είναι να μην οδηγήσει την Ελλάδα σε λάθος υπολογισμούς και να μην χειραγωγεί τη διεθνή κοινή γνώμη. Η ανακοίνωση που εκδώσαμε μετά το ΣΕΑ περιλαμβάνει αυτά. Οι ΗΠΑ, που αγνοούν και μάλιστα ενθαρρύνουν τα βήματα του διδύμου Ελληνοκυπρίων – Ελλάδας οι οποίοι απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα, θα οδηγήσουν σε κούρσα εξοπλισμών. Εμείς θα σταματήσουμε; Κάνουμε αυτά τα βήματα, θα τα κάνουμε. Έχουμε περίπου 40.000 στρατιώτες εκεί. Εκτός από αυτό, κάνουμε βήματα σε αυτά τα θέματα με τα όπλα, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό μας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το τελευταίο βήμα δεν θα μείνει αναπάντητο. Στα νησιά που θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, οι ΗΠΑ δεν ακούνε τη Λωζάννη και κάνουν τέτοια βήματα. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το τελευταίο βήμα δεν θα μείνει αναπάντητο και ό,τι χρειαστεί θα γίνει για την ασφάλεια του Τουρκοκυπριακού λαού. Είτε οι ΗΠΑ άρουν το εμπάργκο είτε όχι, λέει ‘Τουρκία κάνε ό,τι είναι να κάνεις’.

Για τα F-16

«Ο Μπάιντεν μας είπε ότι, ως δημοκράτες, η άποψή του είναι να μας δώσει F-16 και όλα τα άλλα μέρη. Παρεμπιπτόντως, τις ίδιες απαντήσεις παίρνει και ο υπουργός Άμυνας μου στις συναντήσεις του με τον ομόλογό του. Σε αυτό το ταξίδι, είχα ξεχωριστές συνομιλίες με τον Ρεπουμπλικάνο Λέντσεϊ Γκράχαμ και άλλους γερουσιαστές. Μου έδωσαν θετικές απαντήσεις. ‘Δεν μπορούμε να αφήσουμε ήσυχο τον σημαντικότερο σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, είπαν. ‘Η εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία δεν θα είναι σωστή, πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα’, είπαν. Αυτή τη στιγμή, περιμένουμε αποτελέσματα από την υπόσχεση που μας έδωσε ο Μπάιντεν».

Για την αναγνώριση του ψευδοκράτους

«Αυτές οι αναγνωρίσεις δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε μια στιγμή. Πολλές μεγάλες και μικρές χώρες στον κόσμο έχουν αναγνωριστεί, αλλά πόσο σύντομα αναγνωρίστηκαν; Χρειάστηκε πολύς χρόνος. Λέμε ότι πρέπει να εδραιωθεί το κυρίαρχο καθεστώς των δικαιωμάτων 1959-1960 του ‘Τ/κ λαού’. Η προτεραιότητα για τη διασφάλιση αυτής της ισότητας ανήκει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας ενεργήσει δίκαια, θα επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα και από τον ΟΗΕ. Δεν έκαναν κανένα βήμα για να καθορίσουν την κυριαρχική ισότητα του ‘Τκ λαού’. Εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τα μέλη του ΟΗΕ μπορούν να θεμελιώσουν τα δικαιώματά τους με την αναγνώριση της Κύπρου. Γι αυτό έκανα έκκληση στη διεθνή κοινότητα. Αυτό ήταν προκαταρκτικό. Το θέμα βέβαια το εξηγήσαμε αναλυτικά στους συνομιλητές μας που συναντήσαμε στη Νέα Υόρκη. Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας θα φέρουν αποτέλεσμα».

