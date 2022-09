Life

“The 2Night Show” - Λαγούτης: Γιατί έδιωξαν τον γιο μου από το Θέατρο Τέχνης (βίντεο)

Ο Πέτρος Λαγούτης που πρωταγωνιστεί στην σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι" μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, το βράδυ της Τετάρτης, στο «The 2Night Show» τον Πέτρο Λαγούτη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από την προσωπική, αλλά και την επαγγελματική του ζωή. Μίλησε με καμάρι για τα παιδιά του, για τον Δημήτρη που ακολουθεί τα βήματα των γονιών του στην υποκριτική, αλλά και για τον Γιώργο που παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Λαγούτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο μεγάλος μου γιος, ο Δημήτρης τελείωσε το πρώτο έτος στο θέατρο Τέχνης όμως, επειδή έκανε ένα μικρό ρολάκι στο Έτερος Εγώ, το θέατρο Τέχνης δεν τα επιτρέπει αυτά και μας το είχανε πει. Τον διώξανε οπότε τώρα περιμένουμε αν θα περάσει στο Εθνικό θέατρο ή θα ξαναπάει στο πρώτο έτος του θεάτρου Τέχνης. Τον δέχεται δηλαδή, ξανά, το Τέχνης αλλά από την αρχή. Θα δούμε» είπε και πρόσθεσε:

«Θέλω να πάρω θέση σε αυτό αλλά… βόδι πατάει τη γλώσσα μου, Γρηγόρη, όπως είχε πει ο Κρέοντας. Ας μην μιλήσουμε… Ναι, το θεωρώ λάθος το 2022 να προτιμάει και το θέατρο Τέχνης και το Εθνικό θέατρο και άλλες δραματικές σχολές να δουλεύουν τα παιδιά στα μπαρ και να έρχονται στη σχολή άυπνα από το να κάνουν κάτι που είναι μέρος της δουλειάς τους. Και δεν έχουν μόνο πρόβλημα με την τηλεόραση. Δεν σε αφήνουν ούτε στο θέατρο να πας να παίξεις όσο φοιτείς στη σχολή. Προτιμάνε τα παιδιά να δουλεύουν στα μπαρ από το να κάνουν τη δουλειά τους. Το να κάνουν τη δουλειά τους και να πηγαίνουν να πρωταγωνιστούν κάπου, άρα να μην μπορούν να πηγαίνουν στη σχολή, το καταλαβαίνω. Εκεί θα μείνεις από απουσίες. Όταν όμως κάνεις κάτι, το οποίο δεν θα σε εμποδίσει στην παρακολούθηση των μαθημάτων σου, δεν το καταλαβαίνω πια το 2022».

«Του έχω μιλήσει για τις δυσκολίες του χώρου, αλλά του έχω πει πως δεν πρέπει να επηρεαστεί ποτέ από το γεγονός πως τα πράγματα σε μένα και τη μητέρα του (σ.σ. Μυρτώ Αλικάκη) πήγαν καλά στη δουλειά. Υπάρχουν χιλιάδες ταλαντούχοι ηθοποιοί που περνάνε δύσκολα. Από εκεί και πέρα θέλω και τα δυο παιδιά μου να κάνουν αυτό που θέλουν… Ο Δημήτρης έγινε vegan και με έχει επηρεάσει και εμένα. Έχω ελαττώσει αρκετά το κρέας» ανέφερε ο Πέτρος Λαγούτης για τον μεγάλο του γιο ενώ για τον μικρό είπε:

«Ο μικρός μου γιος, είναι 16.5 ετών τώρα, παίζει ποδόσφαιρο στον Ιωνικό και κάνει μια άλλη σοβαρή προσπάθεια. Προσπαθεί να παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Κι εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα».

Για τη σειρά «Παγιδευμένοι» τόνισε:

«Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είναι ιδιαίτερος τύπος. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Στην αρχή λες “τι φάση;”. Αλλά τελικά λες είναι και γ@@ω τα παιδιά. Είναι πολύ ντόμπρος, πολύ ευθύς και ότι έχει να πει στο λέει. Εξαιρετική όμως είναι και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ. Αυτή η κοπέλα θα μείνει. Στο λέω και να με θυμηθείς» δήλωσε ο Πέτρος Λαγούτης και συνέχισε:

«Είναι μια δολοφονία που χωρίς να το γνωρίζουμε από την αρχή, άμεσα εμπλεκόμενοι είναι οι δυο πρωταγωνιστές μας… Εγώ είμαι αστυνόμος πάλι… Δε ξέρω γιατί με διαλέγουν σε αυτόν τον ρόλο πάντα».

Για τη σκηνοθεσία: «Το σκέφτομαι χρόνια. Είδα την ταινία “Οι τέλειοι ξένοι” και είναι η πρώτη φορά που θα παικτεί στο θέατρο. Μετάφραση έχει κάνει η Ελεονώρα Μελέτη και ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και μου ζήτησαν να παίξω. Είπα ότι σκεφτόμουν να το σκηνοθετήσω. Τότε δεν προχώρησε και μετά πήρα τον Πυρπασόπουλο και του είπα να σκηνοθετήσουμε μαζί».

«Μπήκα μια φορά στη ζωή μου να ψάξω άλλο κινητό και αισθάνθηκα απαίσια. Δεν μου αρέσει», αποκάλυψε.

«Θα ήθελα πολύ να παίξω μαζί με τον γιο μου. Όταν λείπει κάποιος ηθοποιός από τις πρόβες στο θέατρο, έρχεται και βοηθάει. Ένας λόγος που χαίρομαι που έγινα μικρός μπαμπάς, είναι γιατί είμαι νέος και μπορώ να κάνω πράγματα μαζί τους», πρόσθεσε.

«Όσες συμβουλές και να δώσεις στα παιδιά, εκείνα τις πράξεις βλέπουν», επεσήμανε.

«Δεν είμαι από τους ηθοποιούς που θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι. Θέλω να είμαι κάπου κοντά στη φύση και μάλιστα νωρίς, όχι στα 75. Δεν θέλω φάρμα, θέλω ένα μπαλκόνι στο Αιγαίο», εξήγησε.

