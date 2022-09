Βραζιλία: Τραγωδία από κατάρρευση γέφυρας (εικόνες)

Νεκροί, τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από κατάρρευση γέφυρας. 12 οχήματα έπεσαν στον ποταμό Κουρουσά.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο απολογισμός των θυμάτων να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς αγνοούνται αρκετοί ακόμη.

Η γέφυρα, μέρος του οδικού δικτύου κοντά στην Καρέιρου, 100 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μανάους, κατέρρευσε χθες το πρωί. Τα θύματα είναι δύο άνδρες, ένας 39 ετών και ο δεύτερος αγνώστων στοιχείων, και 66χρονη.

Αξιωματικός της Πυροσβεστικής στην Αμαζόνας προειδοποίησε ότι ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να γίνει βαρύτερος. «Ορισμένοι μιλούν για οκτώ, δώδεκα, δεκαπέντε θύματα», είπε, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1. «Εντοπίσαμε ένα κόμπι (σ.σ. πολυθέσιο αυτοκίνητο) που είχε πολλούς επιβαίνοντες, αλλά δεν έχουμε ακόμη μπορέσει να βρούμε τους ανθρώπους αυτούς».

WATCH: Three people were killed and five injured after the collapse of a bridge on BR-319, in the municipality of #Careiro, in #Amazonas. pic.twitter.com/yvojIdNCzm