Life

Coolio: Ο ράπερ βρέθηκε νεκρός σε τουαλέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος ράπερ Coolio. Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατό του.

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο διάσημος ράπερ Coolio, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στα 90s με το τραγούδι Gangsta's Paradise.

Ο Coolio εντοπίστηκε νεκρός στην τουαλέτα του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον επί χρόνια μάνατζερ του.

Σύμφωνα με τον Jarez, ο Coolio πήγε στην τουαλέτα στο σπίτι του φίλου του, αλλά καθυστερούσε να βγει. Τότε ο φίλος του εισέβαλε στην τουαλέτα και να τον βρήκε ξαπλωμένο στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το TMZ, που μίλησε με τον μάνατζερ του ράπερ, τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο εκτίμησαν πως ο Coolio υπέστη ανακοπή καρδιάς. Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί ή αιτία θανάτου του.

Ο Coolio, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Artis Leon Ivey Jr., εμφανίστηκε στη ραπ σκηνή του Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του '80, αλλά η φήμη του εκτοξεύθηκε το 1995 όταν κυκλοφόρησε το Gangsta's Paradise για το soundtrack της ταινίας Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Μισέλ Φάιφερ.

Το τραγούδι έφτασε στο #1 και έμεινε εκεί για αρκετές εβδομάδες, ενώ ψηλά έφτασε και το "Fantastic Voyage" του 1994, στο #3 στο Billboard's Hot 100.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Ερντογάν: Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Ολυμπιακός: Οι “πονοκέφαλοι” για τους τραυματίες και το σενάριο Μαξίμοβιτς

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 205 σημεία