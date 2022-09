Παράξενα

Τροχαίο: Μηχανή συγκρούστηκε με ελάφια - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Ελάφια προκάλεσαν τροχαίο. Πώς γλίτωσε τα χειρότερα ο οδηγός της μηχανής.

Στο νοσοκομείο της Ρόδου κατέληξε, με σοβαρά τραύματα, ένας 55χρονος από την Ρόδο, όταν το μοτοποδήλατο που οδηγούσε συγκρούστηκε με δύο ελάφια στις Καλυθιές.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να του κάνουν ράμματα στο κεφάλι, στο μάτι, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι έφερε κακώσεις και στα πλευρά του.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος περιέγραψε, ήταν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο ίδιος με ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο 50 κυβικών που διαθέτει, επέστρεφε στο σπίτι του.

Περίπου 150 μέτρα πριν να φθάσει σε αυτό, δύο ελάφια που βρίσκονταν στην δεξιά πλευρά του δρόμου, φοβήθηκαν ακούγοντας το δίκυκλο να καταφθάνει και πήδηξαν με δύναμη στην απέναντι μεριά του δρόμου! Ο 55χρονος, βρέθηκε δυστυχώς στο πέρασμά τους με αποτέλεσμα να τον ρίξουν στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Ευτυχώς, εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και ταυτόχρονα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

