Κόσμος

Nord Stream: Τέταρτη διαρροή στους αγωγούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Σουηδοί εντόπισε τέταρτη διαρροή στον αγωγό Nord Stream. Σαμποτάζ "βλέπει" η Ευρώπη.

Το λιμενικό της Σουηδίας εντόπισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τέταρτη διαρροή αερίου στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε εκπρόσωπος του σώματος στην εφημερίδα Svenska Dagbladet.

"Δύο από αυτές τις τέσσερις (σ.σ. διαρροές) βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σουηδίας", επισήμανε η Τζένι Λάρσον, διευκρινίζοντας ότι η τέταρτη διαρροή εντοπίστηκε στον Nord Stream 2 κοντά σε μια μεγαλύτερη τρύπα που είχε εντοπιστεί στον Nord Stream 1. "Η απόσταση είναι κάτι σχετικό, αλλά βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη", εξήγησε.

Οι δύο άλλες διαρροές εντοπίζονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δανίας.

Μέχρι στιγμής η Σουηδία έκανε λόγο για μία διαρροή στον Nord Stream 1 και η Δανία για μία σε κάθε έναν από τους αγωγούς, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από δύο ύποπτες εκρήξεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα το πρωί και το βράδυ. Οι διαρροές εντοπίζονται στα διεθνή ύδατα, στα ανοικτά του δανέζικου νησιού Μπόρνχολμ, αλλά στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των δύο σκανδιναβικών χωρών.

Το λιμενικό της Σουηδίας δεν μπόρεσε να διευκρινίσει για ποιο λόγο εντοπίστηκε πιο αργά η τέταρτη διαρροή, ενώ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σουηδικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η διαρροή αυτή βρίσκεται στον Nord Stream 2.

Η ΕΕ υποπτεύεται ότι οι διαρροές οφείλονται σε δολιοφθορά στους υποθαλάσσιους αυτούς αγωγούς που μεταφέρουν αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη και έχει προειδοποιήσει ότι θα δώσει "σθεναρή" απάντηση σε οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Ερντογάν: Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Ολυμπιακός: Οι “πονοκέφαλοι” για τους τραυματίες και το σενάριο Μαξίμοβιτς

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 205 σημεία