Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού καθυστερεί την περίοδο

Το πώς επηρεάζει την περίοδο της γυναίκας το εμβόλιο κατά της Covid -19 διαπίστωσε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ.

Μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει τη σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό κατά της Covid-19 και στην αυξημένη πιθανότητα ενός ελαφρώς μεγαλύτερου έμμηνου κύκλου (περιόδου) στις γυναίκες.

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, βρήκε ότι οι εμβολιασμένες κατά του κορονοϊού γυναίκες είχαν μια πρόσκαιρη αλλαγή στη διάρκεια της περιόδου τους κατά περίπου 0,7 μέρες κατά μέσο όρο μετά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Είχε προηγηθεί μια μικρότερη αμερικανική έρευνα σε 2.400 γυναίκες με ανάλογα ευρήματα, που τώρα επιβεβαιώνονται.

Οι ερευνητές από αμερικανικά και βρετανικά πανεπιστήμια (Όρεγκον, Μασαχουσέτης, Λονδίνου και Εδιμβούργου), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό "BMJ Medicine", ανέλυσαν στοιχεία για 19.622 γυναίκες 18 έως 45 ετών, με διάρκειες περιόδου από 24 έως 38 μέρες, από τις οποίες οι 14.936 ήσαν εμβολιασμένες κατά της Covid-19 με Pfizer (το 67%), Moderna (το 17%), AstraZeneca (το 9%) ή J&J (το 2%).

"Σε σύγκριση με τις ανεμβολίαστες, οι εμβολιασμένες είχαν μια αύξηση στη διάρκεια του έμμηνου κύκλου τους κατά λιγότερο από μια μέρα τόσο μετά την πρώτη όσο και μετά τη δεύτερη δόση", σύμφωνα με τους ερευνητές. Μια μεταβολή της περιόδου που δεν ξεπερνά τις οκτώ μέρες, θεωρείται εντός φυσιολογικών πλαισίων.

Διαπιστώθηκε ότι περίπου 1.400 ή το 6,2% των εμβολιασμένων γυναικών εμφάνισαν έναν μεγαλύτερης διάρκειας κύκλο περιόδου κατά οκτώ μέρες ή περισσότερες. Επρόκειτο συνήθως για νεότερες γυναίκες που είχαν συχνά μεγαλύτερους κύκλους και πριν τον εμβολιασμό τους.

