Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: Υπό καμία συνθήκη δεν θα συνεργαζόμουν με την Νέα Δημοκρατία

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «κλείνει» τα σενάρια συνεργασίας με το κυβερνών κόμμα.

Απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα ότι κάνει «βρώμικη πολιτική, που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι μπορεί να λύσει».

«Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε», ξεκαθάρισε υποστηρίζοντας ότι, «θα γίνει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γίνεται ήδη».

«Υπό καμία συνθήκη δεν θα συνεργαζόμουν με την ΝΔ. Εγώ θέλω εντολή από τον ελληνικό λαό για να κυβερνήσω», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι, «η Ελληνική Λύση είναι η μοναδική λύση».

Και διερωτήθηκε, «να συμφωνήσω με την Χάγη, με τις Πρέσπες, με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, με την απολιγνιτοποίηση, με το ακαταδίωκτο; Εμείς θα καταδιώξουμε τους ακαταδίωκτους».

Απέκλεισε ότι υπήρξε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγόρησε για την ακρίβεια στο ρεύμα, «αφού επικαλούμενος την έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την ακρίβεια στην ενέργεια δεν φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά οι πάροχοι».

«Κράτος παρωδία», χαρακτήρισε την επιχείρηση στην Πολυτεχνειούπολη και επεσήμανε ότι, η λύση για την ανομία στα πανεπιστήμια είναι, «να φύγουν τα κόμματα από το Πανεπιστήμιο, μιλάμε για εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, φυσικά και θα μπει η Αστυνομία».

Για τα ελληνοτουρκικά επέμεινε ότι, η λύση είναι η κατάρριψη των drone, αφού όπως είπε, «το drone δεν έχει άνθρωπο» και σημειώνοντας ότι, «κανείς δεν θέλει πόλεμο», είπε πως, «για να πετύχεις ειρήνη πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο».

«Πήραν τεθωρακισμένα από τα νησιά μας και τα πήγαν στην Ουκρανία και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με τα γερμανικά», κατηγόρησε, τέλος, την κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί της.

