Μητσοτάκης: Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο, όχι γκρίζο

Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από την τελετή ονοματοδοσίας της νέας πυραυλακάτου του Πολεμικού Ναυτικού.

«Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο, όχι γκρίζο», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή ονοματοδοσίας της πυραυλακάτου «υποπλοίαρχος Βλαχάκος», στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του και μιλώντας για την κατασκευή της πυραυλακάτου, η οποία έγινε από ελληνικά χέρια ο πρωθυπουργός τόνισε πως η ΤΠΚ «Βλαχάκος» φέρει το όνομα του ήρωα που έπεσε στα Ιμια και πλέον το πολεμικό πλοίο με το όνομά του θα υπενθυμίζει σε όλους πως σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο.

«Όποιος παραβιάζει τα σύνορα τελικά τιμωρείται, δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα τον 21ο αιώνα, δεν έχουν θέση επίδοξοι τοπικοί ταραχοποιοί», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Τα προβλήματα λύνονται ειρηνικά, αυτό επιθυμούν οι λαοί μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την πυραυλάκατο «Βλαχάκος», ως «πρεσβευτή ειρήνης».

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι,

Σήμερα δεν υποδεχόμαστε μόνο ένα ακόμα σύγχρονο σκάφος στο στόλο μας, αλλά μία πρόσθετη εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.

Γιατί κάθε ελληνικό όπλο αποτελεί δύναμη ειρηνικής αποτροπής, ασπίδα δυναμικής προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και της διεθνούς νομιμότητος. Όμως, ταυτόχρονα και γέφυρα συνεννόησης μεταξύ των λαών της γειτονιάς μας. Κι αυτό πλέον το αναγνωρίζει και το συμμερίζεται τόσο η Ευρώπη, όσο και οι υπερατλαντικοί μας σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία στέλνει σήμερα το νέο απόκτημα του Πολεμικού μας Ναυτικού. Η ταχύτητα και ο εξοπλισμός του δηλώνουν πως τα νερά μας θα παραμείνουν απόρθητα.

Το γεγονός ότι χτίστηκε από ελληνικά χέρια, δικαιώνει τελικά την επιλογή μας να αναστηθούν τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, μαζί με αυτά του Σκαραμαγκά. Ξεχωριστές ευχαριστίες στους εργαζόμενους της Ελευσίνας που παρά τις μεγάλες αντιξοότητες έφεραν εις πέρας το έργο της παράδοσης της έβδομης πυραυλακάτου, ενός προγράμματος το οποίο, όπως είπε και ο Υπουργός, ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Έτσι θωρακίζουμε την οικονομική ανάπτυξη, μαζί με την άμυνα της χώρας. Ενώ πάνω απ΄ όλα, το ίδιο το όνομα του πλοίου θα διαλαλεί ότι η πατρίδα μας μένει πιστή στην παράδοσή της: οι ήρωες να γεννούν νέους ήρωες.

Σε λίγο το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων θα αρμενίζει τιμώντας τον Παναγιώτη Βλαχάκο, που θυσιάστηκε δίπλα στον Υποπλοίαρχο Καραθανάση και στον Αρχικελευστή Γιαλοψό, ταξιδεύοντας παντού την αλήθεια της ιστορίας: Ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο. Σε μία ιερή αποστολή, στην οποία σε λίγο θα ενταχθούν τρεις νέες φρεγάτες Belharra, τέσσερις αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo, ενώ σύντομα αναμένονται και άλλες αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Το ναυτικό μας έτσι γίνεται πιο ισχυρό, όπως εξάλλου, κύριε Αρχηγέ, και η αεροπορία μας, με τα 24 νέα μαχητικά Rafale, τα ανανεωμένα F-16 Viper, το νέο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα και δίπλα τους βέβαια ο στρατός ξηράς που με μέθοδο και με σχέδιο εκσυγχρονίζει το σύνολο των μέσων του.

Ποτέ εξάλλου δεν έκρυψα ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Καρδιά των οποίων, όμως, είναι οι άνθρωποί τους. Αυτοί που τιμούν τη στολή αλλά και το εθνόσημο.

Γνωρίζετε καλά ότι παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, διευθετήθηκε η εξέλιξη των εθελοντών μακράς διάρκειας αλλά και των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης.

Επεκτάθηκε η μάχιμη πενταετία και θεσπίζεται πρόσθετη αμοιβή στα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται σε αποστολές.

Ασφαλώς και δεν πρόκειται για μέτρα που λύνουν όλα τα προβλήματα των ενστόλων. Είναι, όμως, κινήσεις που φανερώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας. Και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι, ότι οι κινήσεις αυτές θα συνεχιστούν.

Όταν μιλάμε για την πατρίδα, ωστόσο, τον πρώτο λόγο πάντα έχει το εθνικό καθήκον. Κανείς, λοιπόν, δεν πρέπει να προεξοφλεί ούτε πώς η Ελλάδα θα οργανώσει τον αμυντικό της σχεδιασμό, ούτε πώς θα στηρίξει το έμψυχο δυναμικό της.

Αυτό το οποίο προέχει σήμερα είναι η άγρυπνη ετοιμότητα, είναι η ατσάλινη ενότητα, είναι η ώριμη αποφασιστικότητα. Αρχές που διαπερνούν τις δικές σας αθόρυβες καθημερινές πράξεις. Που αποτελούν όμως και τις πιο ηχηρές απαντήσεις στα μεγάλα λόγια κάποιων άλλων.

Να ξέρετε ότι για την στάση σας αυτή σάς ευγνωμονεί η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας. Νιώθουν ότι η ασφάλειά τους είναι σε καλά χέρια. Γι’ αυτό και κλείνουν τα αυτιά τους στα πυροτεχνήματα και στις απειλές. Ακούγοντας μόνο τη φωνή της δικαιοσύνης αλλά και της ιστορίας. Αυτή που διδάσκει ότι όποιος παραβιάζει τελικά τα σύνορα τιμωρείται. Και ότι στον 21ο αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα άλλων εποχών. Πολύ περισσότερο, δεν έχουν θέση κάθε λογής επίδοξοι τοπικοί ταραχοποιοί.

Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά: τα προβλήματα λύνονται ειρηνικά και με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό απαιτούν οι λαοί μας και είναι λάθος, μεγάλο λάθος, κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάζουν την κοινή τους γνώμη, ανακαλύπτοντας εχθρούς εκεί που απλά δεν υπάρχουν.

Η μέρα, όμως, σήμερα ανήκει στο Πολεμικό μας Ναυτικό. Σε αυτό, λοιπόν, θα επιστρέψω καταλήγοντας και συγχαίροντας και πάλι όλους όσοι συνέβαλαν ώστε το νέο αυτό σκάφος να σηκώσει άγκυρες. Στο εξής θα πλέει στο Αιγαίο ως πρεσβευτής ειρήνης αλλά και ως ακρίτας των εθνικών μας δικαιωμάτων.

Καλά και ασφαλή ταξίδια στο νέο υπερσύγχρονο απόκτημα του Πολεμικού μας Ναυτικού».

Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθησε σύντομη ξενάγηση του Πρωθυπουργού στην πυραυλάκατο, όπου είχε την ευκαιρία να υπογράψει στο βιβλίο επισκεπτών, να χαιρετήσει το πλήρωμα και να ευχηθεί καλά ταξίδια.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ.

