Κοινωνία

Καισαριανή: Ανήλικος μαχαίρωσε 16χρονο έξω από σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

15χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 16χρονο. Κάλεσε και ομάδα για "ενισχύσεις"..

Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε έναν 15χρονο αλλοδαπό, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος 16χρονου έξω από σχολείο της Καισαριανής.

Ειδικότερα, ο 15χρονος προσέγγισε τον 16χρονο και αφού προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο, του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον σε διάφορα σημεία του σώματος.

Μάλιστα μετά από λίγο εμφανίστηκε στο σημείο ομάδα ατόμων με σκοπό να στηρίξουν τον 16χρονο, με μερικούς εξ’ αυτών να βιαιοπραγούν σε βάρος του 15χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: τουρίστες πλήρωσαν με χαρτονομίσματα φωτοτυπίες

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

“The 2Night Show” - Στεφανής: Πώς βλέπει τους Έλληνες οδηγούς (βίντεο)