Οικονομία

Πλαφόν στην τιμή σε καυσόξυλα και πέλλετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατατέθηκε η σχετική τροπολογία από το υπουργείο Ανάπτυξης Τι προβλέπει.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα στερεά καύσιμα θέρμανσης (καυσόξυλα, πέλλετ κλπ.) θέτει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα η ρύθμιση που ισχύει ήδη για είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ. επεκτείνεται στα στερεά καύσιμα θέρμανσης. Έτσι το περιθώριο μικτού κέρδους για τα εν λόγω προϊόντα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο ανά μονάδα όγκου ή βάρους που ίσχυε πριν την 1η Νοεμβρίου 2021.

Οι ποινές για τους παραβάτες που προβλέπει η διάταξη ξεκινούν από σύσταση και φθάνουν σε πρόστιμα από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: τουρίστες πλήρωσαν με χαρτονομίσματα φωτοτυπίες

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

Καισαριανή: Ανήλικος μαχαίρωσε 16χρονο έξω από σχολείο