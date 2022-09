Κοινωνία

Μαζικό revenge porn στην Πάτρα: Θύματα μιλούν στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα λόγια θυμάτων revenge porn. Όλα όσα αποκάλυψαν στο "Πρωινό".

Συγκλονίζουν τα λόγια θύματος του μαζικού revenge porn στην Πάτρα. Η νεαρή κοπέλα μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό"¨και αποκάλυψε πως " είχα κάνει 4 βίντεο με το αγόρι μου, τα 3 ήταν μαζί του και το ένα μόνη μου και τα είχε στην κατοχή του. Κάποια στιγμή είδα από την κολλητή μου τον εαυτό μου σε αυτές τις ομαδικές συνομιλίες με τα "ροζ" βίντεο, τα είχε διαρρέυσει".

Ενώ σε ερώτηση για το αν το γνωρίζουν οι γονείς της "δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να το μάθουν, είναι μεγάλοι σε ηλικία και ζουν στην επαρχία".

Ενώ και άλλη μία 23χρονη φοιτήτρια στην Πάτρα κατάθεσε την εμπειρία της "είχε έρθει ένα αγόρι σπίτι μου, δεν είχε γίνει κάτι όμως χωρίς να το γνωρίζω με έβγαλε φωτογραφία ενώ κοιμόμουν, την οποία και διέρρευσε" ενώ τόνισε πως " αυτά συμβαίνουν χρόνια στην Πάτρα, αυτές οι ομαδικές που ανταλλάσσουν τέτοιο ροζ υλικό υπάρχουν 5 - 6 χρόνια".

Στην εκπομπή μίλησε και ο Μανώλης Σφακιανάκης προειδοποιώντας για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, ενώ "έφερε στο φως" και μία ακόμη υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας στην Ηλιούπολη "αφορά ένα 19χρονο κορίτσι. Την κατέγραφε χωρίς να το γνωρίζει και αφού χώρισαν της λέει ότι αν δεν βρεθούμε πάλι ερωτικά θα βγάλω στη φόρα 40 βίντεό σου".

Σοκάρουν και οι πληροφορίες που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να γίνει μέλος αυτών των "ροζ" γκρουπ. Αυτό που χρειάζεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ,είναι να δώσει κανείς και δικό του υλικό για να μπορεί να έχει πρόσβαση και στο υλικό των υπολοίπων.

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: τουρίστες πλήρωσαν με χαρτονομίσματα φωτοτυπίες

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

“The 2Night Show” - Στεφανής: Πώς βλέπει τους Έλληνες οδηγούς (βίντεο)