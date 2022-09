Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Η Αφροδίτη στο Ζυγό και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Αφροδίτη μπαίνει στο Ζυγό που σημαίνει ότι ευνοούνται σχέσεις και συνεργασίες, ενώ την Κυριακή ο Ερμής σταματά να είναι ανάδρομος" είπε η αστρολόγος στην έναρξη της ενότητας.

Ακόμη τόνισε πως "ο Κρόνος και ο Ουρανός έχουν τη Σελήνη απέναντί τους που σημαίνει ότι εντάσεις πυροδοτούνται ή υπάρχει και μια καταθλιπτική διάθεση".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

