Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει καθημερινές απειλές από την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση, υπογραμμίζοντας πάντα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει καθημερινές απειλές που προέρχονται από τη γείτονά μας, την Τουρκία, υπογραμμίζοντας πάντα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς και στην αρχή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν.

Αναφερθείς στη χθεσινή ανακοίνωση της Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής της Ασφαλείας ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα νόμιμα μέσα και μεθόδους για να προστατεύσει τα συμφέροντά της», ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι αντιλαμβάνεται την αναφορά σε «νόμιμα μέσα», ως αναγνώριση, έστω και έμμεση, από την Τουρκία ότι πρέπει να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Προφανώς, υπογράμμισε, αυτό περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εγκατάλειψη της απειλής πολέμου κατά της Ελλάδας, του περιβόητου casus belli, υπογράμμισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε εκ νέου την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετέχει πάντα σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά σε μια σταθερή βάση, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Απευθυνόμενος στον Μπαν Κι-μουν, είπε ότι υπηρέτησε τη διεθνή κοινότητα για μια δεκαετία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και παρατήρησε πως δυστυχώς, η κατάσταση της ανθρωπότητας δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα. Αντιθέτως, επισήμανε, οι αναθεωρητικές δυνάμεις καταπατούν θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Ειδικότερα, τον Χάρτη του ΟΗΕ, του οποίου το άρθρο 2.4 απαγορεύει ρητά την απειλή ή τη χρήση βίας και αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ουκρανία, σημείωσε.

Τέλος, ευχαρίστησε τον πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ για την παρουσία του στην Αθήνα και στο υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως η προβολή της ιδέας των Ηνωμένων Εθνών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, την περιοχή μας, αλλά επίσης και για τον κόσμο.

Κατά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Μπαν Κι Μουν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. «Επανέλαβα την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ν. Δένδιας.

Σε συνάντηση σήμερα @GreeceMFA, ενημέρωσα τον πρώην ΓΓ του ΟΗΕ Ban Ki-moon για τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & τις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Επανέλαβα την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο & τις αρχές του Χάρτη των ΗΕ. pic.twitter.com/oG4Ny2YRDP — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: τουρίστες πλήρωσαν με χαρτονομίσματα φωτοτυπίες

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

Τροχαίο στον Βόλο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί