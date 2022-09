Κόσμος

Ινδία: Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόφαση «σταθμός» του Ανώτατου Δικαστηρίου.Τι αναφέρει η απόφαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας έκρινε σήμερα ότι δεν μπορεί να απαγορεύεται σε μία γυναίκα να προχωρά σε άμβλωση πριν την 24η εβδομάδα της κύησης απλώς και μόνο επειδή είναι ανύπανδρη, μια απόφαση την οποία χαιρέτισαν οι ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

«Ακόμη και μία ανύπανδρη γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε άμβλωση ως την 24η εβδομάδα της κύησης, όπως και οι παντρεμένες», δήλωσε ο δικαστής Ντ. Υ. Τσαντρατσούντ του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, τονίζοντας ότι το γεγονός ότι μία γυναίκα δεν είναι παντρεμένη δεν της στερεί το δικαίωμα στην άμβλωση.

Νόμος του 1971 περιόριζε το δικαίωμα στις αμβλώσεις στις παντρεμένες, τις χήρες, τις διαζευγμένες και τις ανήλικες γυναίκες, σε «όσες πάσχουν από αναπηρία ή νοητική υστέρηση» αλλά και όσες έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης ή βιασμού.

Η σημερινή απόφαση ελήφθη μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη μιας γυναίκας η οποία κατήγγειλε ότι έμεινε έγκυος όταν βρισκόταν σε συναινετική σχέση, όμως αποφάσισε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της όταν χώρισε.

Η απόφαση αποτελεί σημείο καμπής για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ινδία, τόνισαν ακτιβιστές.

«Ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός», σχολίασε η βουλευτής Μαχούα Μόιτρα στο Twitter.



Το δικαστήριο πρόσθεσε ότι η σεξουαλική επίθεση μέσα στον γάμο μπορεί να θεωρηθεί βιασμός. Ο ινδικός ποινικός κώδικας δεν θεωρεί τον βιασμό μέσα σε γάμο αδίκημα, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες αυτό να αλλάξει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: 8 νέα κρούσματα σε 7 ημέρες

Πολυτεχνειούπολη: Σε διαθεσιμότητα η δόκιμη αστυνομικός

Σουφλέ μελιτζάνας από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)