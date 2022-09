Κόσμος

Η Φινλανδία κλείνει τα σύνορα στους Ρώσους τουρίστες

Μέτρο για σημαντική μείωση της διασυνοριακής κίνησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αυξημένης ροής, η Φινλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι από τα μεσάνυχτα θα κλείσει τα σύνορά της σε Ρώσους τουρίστες.

Η ροή των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη Ρωσία, στον απόηχο της ανακοίνωσης της επιστράτευσης από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό και μόνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σχεδόν 17.000 Ρώσοι διέσχισαν τα σύνορα περνώντας στη Φινλανδία - αύξηση 80% σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα.

Η σημερινη απόφαση ελήφθη ως μέτρο για να υπάρξει σημαντική μείωση της διασυνοριακής κίνησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χααβίστο σε συνέντευξη Τύπου, θα συνεχίσει να επιτρέπεται η είσοδος για επισκέψεις σε συγγενείς καθώς και για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να απαγορεύσει σε ορισμένα φορτηγά από χώρες της Δύσης να διασχίσουν τα σύνορα και να εισέλθουν σε ρωσικό έδαφος.

Το διάταγμα επιτρέπει την απαγόρευση εισόδου σε φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και είναι καταχωρισμένα σε χώρες που έχουν υιοθετήσει αντίστοιχους περιορισμούς σε βάρος της Ρωσίας.

Το διάταγμα ανέφερε ότι τα μέτρα εισήχθηκαν ως απάντηση σε «μη φιλικούς» περιορισμούς από ξένα κράτη σε βάρος πολιτών και οντοτήτων στη Ρωσία.

