Κοινωνία

Γλυφάδα: Συλλήψεις για διακίνηση κοκαϊνης σε Αττική και Κέρκυρα

Σκοπό είχαν τη μεταφορά της κοκαϊνης στην Κέρκυρα και την περαιτέρω διακίνησή της. Τι ποσότητα κοκαϊνης κατασχέθηκε. Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή των δραστών.

Δύο Αλβανοί, ηλικίας 30 και 36 ετών, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από πληροφορίες που είχε η Δίωξη Ναρκωτικών για διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής και στην Κέρκυρα, από δύο άνδρες, τους ταυτοποίησε και πιστοποίησε την εγκληματική δράση τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί, στην περιοχή της Γλυφάδας, συνελήφθησαν να κατέχουν μισό κιλό κοκαΐνης, με σκοπό την μεταφορά της στην Κέρκυρα και την περαιτέρω διακίνησή της.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως προσωρινό κατάλυμα, κατασχέθηκαν επιπλέον συσκευασία που περιείχε 0,5 γραμ. κοκαΐνης, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.900 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

