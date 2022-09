Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο: Παπαγγελόπουλος και Τουλουπάκη δήλωσαν αθώοι

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς.

Ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται τόσο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, όσο και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Ειδικότερα, συνεχίστηκε σήμερα για 4η ημέρα στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών η δίκη του κ. Παπαγγελόπουλου και της κ. Τουλουπάκη. Η δίκη ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα της έδρας Όλγα Σμυρλή.

Μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, η κ. Τουλουπάκη δήλωσε: «Αρνούμαι παντελώς την κατηγορία και θα αποδείξω στην πορεία το ψευδές των κατηγοριών». Από την πλευρά του ο κ. Παπαγγελόπουλος, ανέφερε: «Δηλώνω αθώος για τις δυο κατηγορίες. Για την πρώτη κατηγορία για τη μη αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή δεν έχω καμία σχέση και ευθύνη. Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν στην κ. Ράικου πριν αντικαταστήσει την κ. Τουλουπάκη κι εκείνη αποφάσισε να συσχετίσει με την υπόθεση Novartis. Εδώ θα μπορούσα να κατηγορηθώ ως ηθικός αυτουργός στην παράβαση της κ. Ράικου αλλά αυτό θα ήταν αστείο.

Θα αντικρούσω τα ψεύδη τους όχι με το λόγο μου κόντρα στο δικό τους λόγο, αλλά με το δικό τους λόγο κόντρα στο δικό τους λόγο. Οπουδήποτε κατέθεσαν, στους αντεισαγγελείς Ζάχαρη και Σοφουλάκη, στη Βουλή, στην ανακρίτρια κ. Αλεβιζοπούλου έπειτα, είπαν διαφορετικά πράγματα. Όπου κατέθεσαν, κατέθεσαν κάθε φορά και διαφορετικά πράγματα, που αγγίζουν τα όρια του παραλογισμού. Όσες φορές κι αν καταθέσει κανείς τα ίδια θα πει. Αν ψεύδεσαι με την πάροδο του χρόνου μπερδεύεσαι και αναγκάζεσαι να επινοήσεις νέα ψέματα για να βγεις από το λαβύρινθο των ψευδών σου».

Ακόμη, οι συνήγοροι του κ. Παπαγγελόπουλου έθεσαν ενστάσεις υποστηρίζοντας ότι το παραπεμπτικό βούλευμα έχει αοριστίες και ανακρίβειες, κάτι που δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη δικονομία.

