ΕΕΣ - Καρκίνος του Μαστού: δωρεάν εξετάσεις στην Φυλή

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Ημέρα Υγείας και Πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Δημαρχείου Φυλής.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την πλήρη στήριξη και συνεργασία του Δήμου Φυλής, διοργανώνει την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, στην πλατεία Δημαρχείου Φυλής, από τις 10 έως τις 5 μ.μ., Ημέρα Υγείας και Πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού στον Δήμο Φυλής, θέλοντας να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλες τις γυναίκες για την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Συγκεκριμένα, η Κινητή Ομάδα Υγείας και ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Άνω Λιοσίων του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, θα βρίσκονται στην πλατεία Ηρώων (πλατεία Δημαρχείου) την Παρασκευή (10-5 μ.μ.) για να πραγματοποιήσουν δωρεάν κλινική εξέταση μαστού, για γυναίκες όλων των ηλικιών. Στόχος της δράσης είναι η Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια για την ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου των γυναικών.

Η δράση θα περιλαμβάνει:

Κλινική εξέταση (ψηλάφηση) γυναικολόγο Συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου, κατόπιν ραντεβού στον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό ΕΕΣ Άνω Λιοσίων Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοψηλάφηση με χρήση προπλάσματος Έντυπο ενημερωτικό υλικό

Ο καρκίνος του μαστού αφορά όλες τις γυναίκες, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Η μηνιαία αυτοεξέταση και ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος είναι καταλυτικός στην πρώιμη διάγνωση νέων κρουσμάτων καρκίνου καθώς η πρόληψη σώζει ζωές.

