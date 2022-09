Οικονομία

Moody’s – ελληνική οικονομία: Οι κίνδυνοι που την απειλούν

Τι βλέπει ο Οίκος για την Ανάπτυξη, τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, την πορεία του δημόσιου χρέους και τις επερχόμενες εκλογές.

Την ταχεία γήρανση του πληθυσμού και το υψηλό χρέος βλέπει ο Moody’s ως παράγοντες που θα δυσχεράνουν τη διασφάλιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μακροπρόθεσμα, υιοθετώντας ουσιαστικά επιχειρήματα που αναφέρει το ΔΝΤ εδώ και πολλά χρόνια.

Σε ανάλυση του, με τίτλο: «Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την ανάπτυξη, το χρέος, τις τράπεζες και την πολιτική κατάσταση», ο Moody’s αναφέρει ότι η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες ανακάμψεις από την πανδημία στην Ευρώπη, η οποία στήριξε τη βελτίωση των βασικών πιστωτικών της δεικτών, αν και είναι ο μόνος από τους τέσσερις μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης που δεν έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον Ιούνιο του 2020.

Ανάπτυξη

Ο Μοοdy’s προβλέπει για φέτος υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 5,3% λόγω του ισχυρού τουρισμού και της αύξησης της κατανάλωσης και των επενδύσεων, ο οποίος όμως θα μειωθεί στο 1,8% το 2023 λόγω των πιέσεων που ασκεί ο πληθωρισμός στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και της αύξησης των επιτοκίων που θα επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις.

Μακροπρόθεσμα, όμως, θεωρεί ότι η γήρανση του πληθυσμού θα περιορίζει την ανάπτυξη κοντά στο 1,2% και ότι η όποια βιώσιμη βελτίωση της επίδοσης αυτής θα εξαρτάται από την αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει την εκτίμηση του ΔΝΤ ότι η Ελλάδα μπορεί να αυξάνει το ΑΕΠ κατά 0,6% κάθε χρόνο έως το 2026 χάρη στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η πορεία του δημόσιου χρέους

Για το χρέος, ο Moody’s σημειώνει ότι μειώθηκε στο τέλος του 2021 στο 193,3% του ΑΕΠ και ότι προβλέπει περαιτέρω μείωση του στο 154% το 2026.

Ωστόσο, σημειώνει, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα χρέους παγκοσμίως και ότι θα πρέπει να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των επίσημων πιστωτών της για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της.

Θεωρεί, πάντως, ότι δεν θα υπάρξει, τουλάχιστον στα επόμενα χρόνια, πρόβλημα εξυπηρέτησης του χρέους. «Το ταμειακό μαξιλάρι που καλύπτει χρηματοδοτικές ανάγκες 2-3 ετών και η μέση διάρκεια αποπληρωμής του χρέους πάνω από 18 έτη μειώνουν τους άμεσους κινδύνους ρευστότητας και θωρακίζουν σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα από την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων», αναφέρει.

Ο βασικός κίνδυνος για το χρέος σημειώνει είναι μία σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας παρά η αύξηση των επιτοκίων ή η δημοσιονομική χαλάρωση.

Οι προοπτικές των τραπεζών

Ο Moody’s βλέπει θετικές τις προοπτικές για τις τράπεζες παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις ενδείξεις οικονομικής επιβράδυνσης, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των κόκκινων δανείων στο 9,5% των συνολικών δανείων. «Η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού θα στηρίξει την οργανική κερδοφορία των τραπεζών και αυτή με τη σειρά της θα στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας», αναφέρει.

Οι εκλογές δεν θα ανατρέψουν την πορεία της οικονομίας

Σχετικά με τις εκλογές, ο οίκος αναφέρει ότι προβλέπει πως θα γίνουν την άνοιξη του 2023 και ότι θα γίνουν και δεύτερες εκλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ θεωρεί ότι είναι μικρός ο κίνδυνος να αναστραφούν μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ή μία μεγάλη αλλαγή στις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές.

