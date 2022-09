Τεχνολογία - Επιστήμη

Reuters – κινητή τηλεφωνία: Φόβοι για black out τον χειμώνα

Πως η ενεργειακή κρίση και οι διακοπές ρεύματος λόγω των περιορισμών στην κατανάλωση, μπορούν να τινάξουν το σύστημα στον αέρα.

Ορατός είναι ο κίνδυνος για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη αν τον προσεχή χειμώνα οι περιορισμοί στην κατανάλωση ενέργειας και οι διακοπές ρεύματος διαταράξουν τη λειτουργία τμημάτων των δικτύων.

Η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις ροές αερίου μέσω της κύριας διαδρομής, στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία, έχει αυξήσει τις πιθανότητες για έλλειψη ενέργειας.

Στη Γαλλία η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το κλείσιμο πολλών πυρηνικών εργοστασίων για συντήρηση.

Αξιωματούχοι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών αναφέρουν ότι φοβούνται πως ένας βαρύς χειμώνας θα βάλει σε δοκιμασία τις υποδομές τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, αναγκάζοντας τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να μετριάσουν τον αντίκτυπο. Τέσσερα στελέχη του κλάδου ανέφεραν στο Reuters ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν αρκετά εφεδρικά συστήματα υποστήριξης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για να αντιμετωπίσουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα για μπλακ άουτ στην κινητή τηλεφωνία.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Σουηδίας και της Γερμανίας, προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι επικοινωνίες θα συνεχιστούν ακόμη και αν οι διακοπές ρεύματος εξαντλήσουν τις εφεδρικές μπαταρίες που είναι εγκατεστημένες στις χιλιάδες διάσπαρτες στις επικράτειές τους κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Η Ευρώπη έχει σχεδόν μισό εκατομμύριο πύργους τηλεπικοινωνιών και οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν εφεδρικές μπαταρίες που τροφοδοτούν για περίπου 30 λεπτά τις κεραίες.

Γαλλία

Όπως αναφέρουν δύο πηγές στο Reuters, στη Γαλλία, το σχέδιο που προτάθηκε από τον διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας Enedis, περιλαμβάνει πιθανές διακοπές ρεύματος έως και δύο ωρών, στο χειρότερο σενάριο.

Τα γενικά μπλακ άουτ θα επηρεάσουν μόνο τμήματα της χώρας εκ περιτροπής. Οι βασικές υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία, η αστυνομία και η κυβέρνηση δεν θα επηρεαστούν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Enedis ανέφερε σε δήλωση στο Reuters ότι όλοι οι τακτικοί πελάτες αντιμετωπίζονται ισότιμα σε περίπτωση έκτακτων διακοπών ρεύματος.

Ανέφερε επίσης ότι μπόρεσε να απομονώσει τμήματα του δικτύου για την παροχή πελατών προτεραιότητας, όπως νοσοκομεία, βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στρατός και ότι εναπόκειται στις τοπικές αρχές να προσθέσουν υποδομές τηλεπικοινωνιακών φορέων στη λίστα πελατών προτεραιότητας.

«Ίσως θα μάθουμε περισσότερα για αυτό τον χειμώνα, αλλά δεν είναι εύκολο να απομονώσουμε μια φορητή κεραία (από το υπόλοιπο δίκτυο)», δήλωσε ένας αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Σουηδία, Γερμανία και Ιταλία

Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στη Σουηδία και τη Γερμανία έχουν εκφράσει στις κυβερνήσεις τους τις ανησυχίες τους για πιθανές ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σουηδική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών PTS δήλωσε ότι συνεργάζεται με τηλεπικοινωνιακούς φορείς και άλλους κυβερνητικούς φορείς για την εξεύρεση λύσεων. Μεταξύ άλλων συζητείται και το τι θα συμβεί εάν η ηλεκτρική ενέργεια διανεμηθεί με δελτίο.

Εκπρόσωπος της PTS δήλωσε ότι η εταιρεία χρηματοδοτεί την αγορά μεταφερόμενων πρατηρίων καυσίμων και κινητών σταθμών βάσης που συνδέονται με κινητά τηλέφωνα για να αντιμετωπίσουν διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας, δήλωσε εκπρόσωπος της PTS.

Το ιταλικό λόμπι των τηλεπικοινωνιών είπε στο Reuters ότι θέλει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να αποκλειστεί από οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος ή περιορισμούς κατανάλωσης ενέργειας και θα το συζητήσει με τη νέα κυβέρνηση της Ιταλίας.

Ο επικεφαλής του λόμπι, Massimo Sarmi, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι διακοπές ρεύματος αυξάνουν την πιθανότητα να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα εάν εμφανίσουν ξαφνική διακοπή.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ανέφεραν ότι οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων Nokia και Ericsson συνεργάζονται με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να μετριάσουν τον αντίκτυπο από μια πιθανή έλλειψη ρεύματος. Και οι δύο εταιρείες αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Στη Γερμανία, η Deutsche Telekom διαθέτει 33.000 πύργους κινητής και τα κινητά της συστήματα έκτακτης ανάγκης μπορούν να υποστηρίξουν μόνο έναν μικρό αριθμό από αυτούς ταυτόχρονα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Deutsche Telekom δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει κυρίως κινητά συστήματα τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης που βασίζονται κυρίως στο ντίζελ, σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών ρεύματος.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνηθίσει σε αδιάλειπτη παροχή ρεύματος εδώ και δεκαετίες και δεν διαθέτουν γεννήτριες που υποστηρίζουν ρεύμα για μεγάλες περιόδους διακοπής.

Με πληροφορίες από Reuters και Ημερησία

