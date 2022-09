Κόσμος

Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με διώξεις celebrities που υποστηρίζουν τις διαδηλώσεις

Αρκετοί διάσημοι Ιρανοί αθλητές, καθώς και ηθοποιοί και κινηματογραφιστές έχουν υποστηρίξει ανοιχτά το κίνημα διαδηλώσεων.

Το Ιράν απείλησε με «διώξεις» διασημότητες της χώρας που εξέφρασαν τη στήριξή τους στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών στην Ισλαμική Δημοκρατία, που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Κούρδισσας ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών.

Ένα κύμα διαδηλώσεων, που έχει κοστίσει τις ζωές δεκάδων ανθρώπων, συγκλονίζει το Ιράν από τότε που πέθανε η 22χρονη στις 16 Σεπτεμβρίου, μέρες μετά τη σύλληψή της για παραβίαση του αυστηρού κώδικα ενδυμασίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις γυναίκες, ειδικά για τη χρήση μαντίλας.

«Θα ασκήσουμε διώξεις σε διασημότητες που έριξαν λάδι στη φωτιά» των «ταραχών», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας της Τεχεράνης, Μοχσέν Μανσουρί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Χθες Τετάρτη, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε τη σύλληψη του πρώην παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης Μαχμούντ Σαχριάρι που κατηγορείται για «ενθάρρυνση ταραχών και επίδειξη αλληλεγγύης στον εχθρό».

Αρκετοί διάσημοι Ιρανοί αθλητές, καθώς και ηθοποιοί και κινηματογραφιστές έχουν υποστηρίξει ανοιχτά το κίνημα διαδηλώσεων, ζητώντας από τις αρχές να ακούσουν τα αιτήματα του πληθυσμού.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί προέτρεψε τον κόσμο σε όλο τον κόσμο την Κυριακή να «σταθεί αλληλέγγυος» στους διαδηλωτές.

«Καλώ όλους τους καλλιτέχνες, τους κινηματογραφιστές, τους διανοούμενους, τους ακτιβιστές πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο (...) όλους όσους πιστεύουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις ισχυρές και θαρραλέες γυναίκες και άνδρες του «Ιράν μέσω βίντεο, γραπτώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο», είπε σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Επίσης, ο πρώην σταρ της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Αλί Καρίμι έχει αναρτήσει στο Instagram και στο Twitter επανειλημμένα μηνύματα συμπαράστασης στις διαδηλώσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ιρανός ποδοσφαιριστής Σαρντάρ Αζμούν, ο οποίος αγωνίζεται στη γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα Μπάγερ Λεβερκούζεν, είπε ότι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στους πολλούς θανάτους της καταστολής: «Δεν μπορεί να σβήσει από τη συνείδησή μας. Ντροπή σας», ανάρτησε. στα social media.

Πριν από λίγες μέρες, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, επιτέθηκε επίσης στις διασημότητες. «Όσοι έγιναν διάσημοι με τη στήριξη του συστήματος, στις δύσκολες μέρες, ενώθηκαν με τον εχθρό αντί να είναι με τον λαό. Όλοι πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να πληρώσουν την υλική και πνευματική ζημιά που προκλήθηκε στον λαό και τη χώρα», είπε.

