Κόσμος

Στειτ Ντιπάρτμεντ για εμπάργκο όπλων στην Κύπρο: όλα τα μέρη να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο.

Στις απειλές του Ταγίπ Ερντογάν ότι η άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων στην Κύπρο δεν θα μείνει αναπάντητη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επέλεξε να μην σηκώσει το γάντι αλλά ο εκπρόσωπος του με γραπτή δήλωση του στον ΑΝΤ1 να επαναλάβει την έκκληση όπως όλα τα μέρη πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα.

Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν ("Η Τουρκία θα ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στην κατεχόμενη Κύπρο, μετά την απόφαση των ΗΠΑ για την πλήρη άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων" ) ανέφερε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: τουρίστες πλήρωσαν με χαρτονομίσματα φωτοτυπίες

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

Τροχαίο στον Βόλο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί