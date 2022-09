Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: απόπειρα αρπαγής του αρχηγού της συμμορίας από το νοσοκομείο (βίντεο)

Ένας θείος του 30χρονου κακοποιού, που βρισκόταν στο νοσοκομείο προσήχθη και ανακρίνεται.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απογευμα της Πέμπτης, στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου νοσηλεύεται ο αρχηγός της συμμορίας που εξαρθώθηκε στην Πολυτεχνειούπολη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κάποια άτομα που φαίνονται ύποπτα και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ήταν συγγενείς και φίλοι του 30χρονου "ΕΣΚΟ" ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα θέλησαν να μπουν και να επισκευθούν τον 30χρονο κακοποιό. Οι αρχές προσήγαγαν έναν θείο του ο οποίος ανακρίνεται και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο συγκεκριμένος άνδρας έχει βαρύ ποινικο παρελθόν για ληστείες.

Λίγο νωρίτερα, σε δύο ακόμα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Πρέβεζα, σχετικά με την υπόθεση της εξάρθρωσης των τριών συμμοριών που δρούσαν στην Αττική, έχοντας ως "ορμητήριο" την φοιτητική εστία στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των συληφθέντων, στην εως τώρα επιχείρηση της ΕΛΑΣ, βρίσκεται και μία δόκιμη αστυνομικός.

