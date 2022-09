Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη της συμμορίας

Πού και πώς εντοπιστηκαν τα ίχνη των μελών της συμμορίας που είχε ως ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη. Τι εντόπισαν οι αρχές πάνω τους.

Σε δύο ακόμα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Πρέβεζα, σχετικά με την υπόθεση της εξάρθρωσης των τριών συμμοριών που δρούσαν στην Αττική, έχοντας ως "ορμητήριο" την φοιτητική εστία στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των 22 συληφθέντων, στην εως τώρα επιχείρηση της ΕΛΑΣ, βρίσκεται και μία δόκιμη αστυνομικός.

Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, εντοπιστηκε μεταξύ άλλων ένα υποπολυβόλο, δύο γεμιστήρες, πενήντα φυσιγγια, 535 ευρώ, ρολόι χειρός, ρούχα και παπούτσια που χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες, ένα αυτοκίνητο και τρία κινητά τηλέφωνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

"Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στην Πρέβεζα, δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και κλοπές οχημάτων, σε Αττική, Λαμία, Κόρινθο και Ναύπακτο.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη μίας απ’ τις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν με έδρα και ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου (σχετ. το από 28-09-2022 Δελτίο Τύπου).

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022, δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε καταστήματα, ενώ προέβαιναν και στην κλοπή οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετάβασης και διαφυγής από τα σημεία των ληστειών.

Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις ενόπλων ληστειών και μία απόπειρα ληστείας σε καταστήματα, καθώς και 2 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

υποπολυβόλο,

2 γεμιστήρες,

50 φυσίγγια,

535 ευρώ,

ρολόι χειρός,

είδη ρουχισμού και παπούτσια που χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες,

αυτοκίνητο και

3 κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα τα οποία είναι έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

