Σάκκαρη: Στα ημιτελικά στην Πάρμα με νέα ανατροπή

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε και το εμπόδιο της Ζανέφσκα με την τρίτη ανατροπή σε ισάριθμες αναμετρήσεις!

«Όρθια» σε ακόμη ένα... θρίλερ έμεινε η Μαρία Σάκκαρη, που με τρίτη διαδοχική ανατροπή πέρασε στα ημιτελικά του διεθνούς τουρνουά της Πάρμα. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε μετά από 2 ώρες και 22 λεπτά τη Μαρίνα Ζανέφσκα από το Βέλγιο (Νο 97 στον κόσμο) με 2-6, 6-4, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα.

Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της στο τουρνουά, η Σάκκαρη μπήκε... καθυστερημένα στο κορτ και έχασε εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, αλλά αντέδρασε και πάλι, ανέβασε την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο του αγώνα, φτάνοντας να προηγείται 5-2. Η Ζανέφσκα μείωσε σε 5-4, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κράτησε το σερβίς της, πήρε το δεύτερο σετ και ισοφάρισε.

Το τρίτο και αποφασιστικό σετ εξελίχθηκε σε «θρίλερ», με τη Βελγίδα να ξεκινά πιο δυνατά και να προηγείται 3-1. Η Σάκκαρη μείωσε με break και στη συνέχεια «έσπασε» τρία break points για να κρατήσει το σερβίς της και να ισοφαρίσει σε 3-3. Η 27χρονη Ελληνίδα πέτυχε το κρίσιμο break στο 9ο γκέιμ, πήρε προβάδισμα 5-4 και κράτησε δύσκολα το σερβίς της, για να φτάσει στη νίκη στο 4ο ματς-μπολ της.

Στον ημιτελικό, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ντάνκα Κόβινιτς από το Μαυροβούνιο (Νο 78 στον κόσμο), η οποία νίκησε νωρίτερα την Ιταλίδα Γιασμίνε Παολίνι με 6-4, 6-4. Στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις τους, η Σάκκαρη μετράει μία νίκη και δύο ήττες, με την τελευταία συνάντησή τους πάντως να χρονολογείται το 2018 στη Σενζέν.

