Ειδικό Δικαστήριο – Λοβέρδος: Η Τουλουπάκη ενήργησε με δόλο

Αιχμές Λοβέρδου και κατά Κουρουμπλή, για τον οποίο υποστήριξε ότι «έβλαψε το Δημόσιο».

Με την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πρώην υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, συνεχίστηκε σήμερα η ακροαματική διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, που δικάζονται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.

Ο κ. Λοβέρδος έκανε αναφορά στο θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων το επίμαχο διάστημα, αναφέροντας: «Με τις 3 αναφορές μας (σ.σ.: 3 βουλευτών του ΚΙΝΑΛ το 2017) στην κυρία Ελένη Ράικου είχαμε επισημάνει πόσο επιβλαβές ήταν να μην τιμολογηθούν τα φάρμακα δύο φορές. Κινηθήκαμε πολιτικώς. Αλλά δεν υπήρχε αντίδραση.

Αντίθετα τον Φεβρουάριο του 2018 ήρθε όταν η υπόθεση αυτή μαζί με τo φάκελο Novartis είχαν αποσβεστεί οι ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών. Στη δικογραφία των δέκα πολιτικών ήταν αναλυτικά τα ονόματά μας και το δικό μου, ενώ από τη συγκεκριμένη αναφορά ήταν μόνο τα αρχικά Π.Κ.».

Ωστόσο, διευκρίνισε ο κ. Λοβέρδος ότι με τις 3 αναφορές δεν καταγγέλθηκε κάτι συγκεκριμένο, έπρεπε να το βρουν οι εισαγγελείς. Ακόμη, ο κ. Λοβέρδος, ανέφερε ότι η κυρία Τουλουπάκη «ενήργησε με δόλο, είναι σαφές».

Ο κ. Λοβέρδος, απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου, Βασιλικής Ηλιοπούλου, εάν ο τότε υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, με το επίμαχο θέμα των τιμολογήσεων, ήθελε να βλάψει το Δημόσιο, ανέφερε ότι «εκ των πραγμάτων έβλαψε το Δημόσιο, ήθελε να ωφελήσει τις φαρμακευτικές εταιρείες» και προσέθεσε, «Ήθελε να επέλθει αποσβεστική προθεσμία από τη Βουλή. Δεν ξέρω αν είχε δόλο. Δεν θέλω να κατηγορήσω ανθρώπους και μάλιστα, όταν το θέμα έχει κλείσει, όταν κάποιοι φρόντισαν γι΄ αυτό».

Σε άλλο σημείο της διαδικασίας ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Πρόεδρος: Ενήργησε η κυρία Τουλουπάκη δολίως;

Λοβέρδος: Όταν φθάνει φάκελος στη Βουλή με δέκα ονόματα πολιτικών και ένας μόνον ήταν με αρχικά Π.Κ., ήταν μια σαφής ενέργεια, που δεν ξέρω πως πέρασε από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν γίνεται εισαγγελέας Διαφθοράς να μην γνωρίζει την αποσβεστική προθεσμία της Βουλής, όταν μάλιστα ασχολείται και με το πολιτικό έγκλημα.

Σε άλλο σημείο ο κ. Λοβέρδος αναφερόμενος στον κ. Κουρουμπλή, είπε ότι «δεν ήθελαν να τον βγάλουν στην δημοσιότητα, ήθελαν να τον προστατεύσουν για ένα διάστημα».

Σε ερώτηση της εισαγγελέως της έδρας προς τον κ. Λοβέρδο εάν κατήγγειλε τον κύριο Κουρουμπλή, ο πρώτος απάντησε «όχι», ενώ σε ερώτηση της αντιπρόεδρου του Αρείου Πάγου, Ελένης Φραγκάκη εάν η κυρία Τουλουπάκη δεν έκανε το καθήκον της, ο κ. Λοβέρδος απάντησε: «Αυτό εννοώ. Όχι όμως μετά βεβαιότητας ότι θα υπήρχε δίωξη για τον υπουργό (σ.σ.: κ. Κουρουμπλή). Μόνο ότι όφειλε να διαβιβάσει».

Το Ειδικό Δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022.

