Πούτιν - επιστράτευση: να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους αυτούς που κλήθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος

Τι ανέφερε ο ρώσος πρόεδρος για τα "λάθη" που έγιναν κατά τη διαδικασία επιστράτευσης.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε σήμερα να "διορθωθούν τα λάθη" στην επιστράτευση που είναι σε εξέλιξη στη Ρωσία για την ενίσχυση της στρατιωτικής επιχείρησης, όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία μιλώντας σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti, κι ενώ η δυσαρέσκεια μεγαλώνει απέναντι στη συχνά χαοτική κλήση των στρατεύσιμων.

Τα μέσα ενημέρωσης και οι Ρώσοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν περιπτώσεις επιστράτευσης ηλικιωμένων, φοιτητών, ασθενών ή στρατεύσιμων χωρίς στρατιωτική εμπειρία.

Η επιστράτευση προκάλεσε επίσης διαδηλώσεις και τη φυγή χιλιάδων ανδρών στο εξωτερικό.

"Η επιστράτευση αυτή προκαλεί πολλά ερωτήματα. Πρέπει να διορθωθούν όλα τα λάθη και να διασφαλιστεί να μην επαναληφθούν", επέπληξε ο Πούτιν κατά τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, που μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση.

Δήλωσε επίσης ότι αυτοί που έχουν στρατιωτική εμπειρία και εκπαίδευση σε απαιτούμενες ειδικότητες θα πρέπει να κληθούν πρώτοι.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι κλήθηκαν πατέρες πολύτεκνων οικογενειών, άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή ακόμη υπέργηροι, περιπτώσεις που θα έπρεπε να εξαιρούνται βάσει του νόμου.

"Εάν έγινε ένα λάθος, πρέπει να το διορθώσουμε και να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους αυτούς που κλήθηκαν χωρίς να υπάρχει κατάλληλος λόγος", υπογράμμισε ο Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι έγιναν "λάθη" στην επιστράτευση αυτή, που υποτίθεται ότι αφορά 300.000 εφέδρους με στρατιωτική εμπειρία ή χρήσιμες δεξιότητες, όπως οι οδηγοί φορτηγών.

Περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης στη Ρωσία μετά την ανακοίνωσή της στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την εξειδικευμένη οργάνωση OVD-Info.

Πολλοί Ρώσοι επέλεξαν επίσης να φύγουν από τη χώρα για να μην επιστρατευτούν, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές στα σύνορα της Γεωργίας, του Καζακστάν, της Μογγολίας και της Φινλανδίας. Κατάμεστες από άνδρες ήταν επίσης οι αεροπορικές πτήσεις.

Υπήρξαν πολλές δημόσιες εκφράσεις δυσαρέσκειας από αξιωματούχους και πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιστράτευση, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για υπαλλήλους στρατολογικών γραφείων που έστειλαν κλήσεις σε μη επιλέξιμους άνδρες.

