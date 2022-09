Κόσμος

Βρετανία – δημοσκόπηση: Τεράστιο προβάδισμα των Εργατικών έναντι των Συντηρητικών

Μετά από 4 διαδοχικές ήττες, το κόμμα των Εργατικών δείχνει να είναι το ακλόνητο φαβορί για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας διεύρυνε σε 33 ποσοστιαίες μονάδες το προβάδισμά του έναντι του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, στον απόηχο της αναταραχής που προκάλεσαν στις χρηματαγορές οι σχεδιαζόμενες φορολογικές περικοπές της κυβέρνησης.

Πρόκειται για το υψηλότερο προβάδισμα που είχαν ποτέ οι Εργατικοί σε δημοσκόπηση του YouGov και για το μεγαλύτερο ποσοστό που εξασφάλισε το κόμμα σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Νωρίτερα σήμερα, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας υπεραμύνθηκε του αμφιλεγόμενου σχεδίου της για την ανάπτυξη της οικονομίας, αφότου οι τεράστιες περικοπές στη φορολογία που εξήγγειλε η κυβέρνηση προκάλεσαν τριγμούς στις χρηματαγορές και έπληξαν τη στερλίνα και τα κρατικά ομόλογα.

Στη δημοσκόπηση του YouGov για την πρόθεση ψήφου, το 54% επέλεξε το Εργατικό Κόμμα έναντι 21% που στήριξε τους Συντηρητικούς. Η έρευνα διεξήχθη το προηγούμενο διήμερο με τη συμμετοχή 1.712 ενηλίκων.

Σε προηγούμενη δημοσκόπηση του YouGov, αυτήν την εβδομάδα, το 45% υποστήριξε τους Εργατικούς έναντι 28% που τάχθηκε υπέρ των Συντηρητικών.

Άλλες τρεις δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα, έδειξαν επίσης ευρύ προβάδισμα των Εργατικών: +21% (Survation), +19% (Deltapoll) και +17% (Redfield & Wilton Strategies).

Η Λιζ Τρας ανέλαβε την πρωθυπουργία της Βρετανίας στις 6 Σεπτεμβρίου αφού εξασφάλισε την ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον. Οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν, εκτός απροόπτου, το 2024.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ δήλωσε προ ημερών στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ύστερα από τέσσερις διαδοχικές εκλογικές ήττες.

