Φενέρμπαχτσε: Με μπαλτά πήγαν οπαδοί της στο γήπεδο της Μπεσίκτας (βίντεο)

Τρομακτικές οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου έξω από το γήπεδο της Μπεσίκτας.

Όπως φαίνεται στην Τουρκία τα οπαδικά επεισόδια έχουν περάσει σε αλλη διάσταση καθώς εκτός από καπνογόνα, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, έφεραν μαζί τους ακόμη και μπαλτάδες.

Πιο συγκεκριμένα, έξω απο το γήπεδο της Μπεσίκτας, όπως δείχνουν και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, δεκάδες οργανωμένοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε προσπάθησαν να συγκρουστούν με τους οπαδούς της.

Η κατάσταση υπήρξε έκρυθμη για αρκετή ωρά, μέχρι που επανήλθε τελικά η ηρεμία.

GFB Fenerbahce in front of Besiktas stadium last night pic.twitter.com/aj6uOpxORZ — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) September 29, 2022

Besiktas chasing Fenerbahce last night, who were in front of Vodafone Park (Besiktas stadium) ???? pic.twitter.com/ZkvYows9EM — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) September 29, 2022

