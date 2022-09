Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καλεί τους πολίτες της Ρωσίας να εξεγερθούν εναντίον του Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε χθες τους Ρώσους να εξεγερθούν εναντίον του ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Για να το τελειώσετε αυτό, πρέπει να σταματήσετε τον άνθρωπο στη Ρωσία που θέλει τον πόλεμο περισσότερο από τη ζωή», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του καθημερινού βραδινού μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του.

Σε άλλο βίντεο, ο κ. Ζελένσκι απευθύνθηκε ειδικά στους κατοίκους της πολυεθνικής περιοχής του Καυκάσου.

Πολλά μέλη εθνικών μειονοτήτων φέρονται να στέλνονται στις ουκρανικές εμπόλεμες ζώνες.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κατηγόρησε τα ρωσικά στρατεύματα για δολοφονίες, βασανιστήρια, βιασμούς και καταστροφές. «Αυτό μπορεί να σταματήσει», αλλά ο ρωσικός λαός «πρέπει να υψώσει το ανάστημά του και να δώσει μάχη». Εξήρε επίσης αυτή που αποκάλεσε αντίσταση στη μερική επιστράτευση 300.000 εφέδρων που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο κ. Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 58.000 Ρώσοι.

Ο αριθμός αυτός δεν επιβεβαιώνεται από τη Μόσχα και είναι αδύνατο να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε πως πολλοί Ρώσοι στρατιώτες θα σταλούν στα πεδία των μαχών χωρίς διακριτικά, ούτε έγγραφα και παρότρυνε όσους στρατολογούνται να κάνουν τατουάζ με τα ονοματεπώνυμά τους ώστε να μπορούν να παραδίδονται οι πεσόντες στις οικογένειές τους.

