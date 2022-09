Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Πασχαλάκης στα “ερυθρόλευκα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον διεθνή τερματοφύλακα, που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.



Η απόκτηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη από τον Ολυμπιακό έλαβε και επίσημη υπόσταση. Η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον διεθνή τερματοφύλακα, που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.

Η περίπτωσή του είχε απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι τελικά προχώρησαν στην απόκτησή του μετά το σοβαρό τραυματισμό του Τόμας Βάτσλικ στον ώμο, στον φιλικό αγώνα της Τσεχίας με την Ελβετία.

Ο Πασχαλάκης θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους (τέσσερις) αγώνες που απομένουν στο Europa League.

Στον ΠΑΟΚ ο Πασχαλάκης έπαιξε από το 2017 έως το 2022, με απολογισμό 179 παιχνίδια, ενώ κατάκτησε το πρωτάθλημα του 2019 και το Κύπελλο Ελλάδας τα έτη 2018, 20129, 2021. Στην καριέρα του φόρεσε επίσης τις φανέλες των ΠΑΣ Γιάννινα, Πανθρακικού και Λεβαδειακού.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Ο 33χρονος τερματοφύλακας, γεννημένος στις 28 Ιουλίου 1989, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Έχει παίξει σε 148 αγώνες στη Super League και είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, την οποία έχει εκπροσωπήσει τρεις φορές.

Στο παρελθόν βρέθηκε στην ακαδημία του Ολυμπιακού, ενώ αγωνίστηκε σε Ηλιούπολη, Λεβαδειακό, Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ».

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1+: “THE FRIEND”, ένας επαγγελματίας φίλος

Φυσικό αέριο: Έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν αναγνώρισε Ζαπορίζια και Χερσώνα ως ανεξάρτητα κράτη