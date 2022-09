Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Οι ληστείες, οι απειλές σε φοιτήτριες και το face control

Πλούσια η… δράση της συμμορίας που εξαρθρώθηκε στην Πολυτεχνειούπολη. Έτοιμοι για όλα οι ληστές.



Σε δεκάδες ληστείες γύρω από την Πολυτεχνειούπολη, εμπλέκονται τα μέλη της συμμορίας που εξάρθρωσε η αστυνομία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι και η δόκιμη αστυφύλακας. Η δίκη της στο Αυτόφωρο, αναβλήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη.

Πλούσια η… δράση της συμμορίας

Στις 6 Ιουλίου του 2021 δύο μέλη της συμμορίας έκαναν ληστεία σε σούπερ μάρκετ στην Καισαριανή. Τους καταδίωξαν υπάλληλοι διπλανού καταστήματος με τους δράστες να μην διστάζουν να πυροβολούν και να τραυματίζουν στο πόδι τον έναν.

Μέλη τη συμμορίας στις 9 Ιουλίου μπήκαν σε επιχείρηση κοινοχρήστων στου Ζωγράφου. Ο ένας ανέβηκε στο γραφείο και μαζί με τον συνεργό του άρχισαν να ψάχνουν για λεφτά στα συρτάρια. Έμειναν για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Ο ένας ληστής χτύπησε τον σοκαρισμένο ιδιοκτήτη και ακολούθησε η διαφυγή.

Στις 20 Αυγούστου έκαναν ένοπλη ληστεία σε ίντερνετ καφέ στου Ζωγράφου. Πήραν 1200 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στις 24 Οκτωβρίου 2021 10 μέλη της συμμορίας χτύπησαν και λήστεψαν τέσσερις φοιτητές μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι απειλές του «Τζούλιο» σε δυο φοιτήτριες στις αρχές Σεπτεμβρίου

Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου δύο φοιτήτριες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο μπήκαν στην Πολυτεχνειούπολη και κατάλαβαν πως τις ακολουθούσε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Από τη θέση του οδηγού βγήκε ο 30χρονος που δέχθηκε τους πυροβολισμούς την Τρίτη. Συστήθηκε ως Τζούλιο και τους είπε ότι γνώριζε πως οι κοπέλες ήταν αστυνομικοί κα τις απείλησε με όπλο. Εκείνες κάλεσαν την αστυνομία και στη συνέχεια εμφανίστηκε αυτή τη φορά με μία μηχανή ο 30χρονος και τους είπε ότι είχε γίνει παρεξήγηση ωστόσο τις απείλησε εκ νέου.

Έτοιμοι για όλα οι ληστές

Ήταν σύμφωνα με την αστυνομία πάντα προετοιμασμένοι για ένοπλη αντιπαράθεση με αστυνομικούς, ακόμη και πολίτες ώστε να μην συλληφθούν.

Εκτός από το face control και τους ελέγχους φρόντισαν να προσέχουν και όσα έλεγαν στο τηλέφωνο. Για την κοκαΐνη έλεγαν τις λέξεις άσπρη και κυρία. Για την καλή ποιότητα τη λέξη mall και για τους αστυνομικούς μαύροι και σκυλιά.

Η ανθυπαστυνόμος που τραυματίστηκε από τον 30χρονο κακοποιό κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της σπείρας επέστρεψε στο σπίτι της από το νοσοκομείο. O 30χρονος απόρησε με το αλεξίσφαιρο που φορούσε η γυναίκα.

ΔΡΑΣΤΗΣ: Αυτό που φοράς είναι αλεξίσφαιρο;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Ποιος είσαι εσύ και τι θες;

Ελεύθερη η δόκιμη αστυφύλακας

Η 25χρονη δόκιμη αστυφύλακας που συνελήφθη στην ίδια επιχείρηση καθώς φέρεται να παρείχε πληροφορίες για ενδεχόμενη αστυνομική επιχείρηση αφέθηκε ελεύθερη από το αυτόφωρο με τη δίκη να αναβάλλεται για τον Νοέμβριο. Έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και σε βάρος της διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Mαζί της στο δικαστήριο ήταν και άλλοι έξι κατηγορούμενοι όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους.

