Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συνολικό ποσό, που θα καταβληθεί σε 1.478.004 δικαιούχους, ανέρχεται σε 336.789.995 ευρώ.



Σήμερα Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Το συνολικό ποσό, που θα καταβληθεί σε 1.478.004 δικαιούχους, ανέρχεται σε 336.789.995 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα επιδόματα είναι τα εξής:

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 273.264 - 32.844.350 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.486 - 47.777.892 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 749.890 - 155.998.571 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 173.532 - 73.762.089 ευρώ

Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 793 - 228.561 ευρώ

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.045 - 213.000 ευρώ

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 17.291 - 5.859.337 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 17.752 - 5.004.953 ευρώ

Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: Δικαιούχοι 132 - 104.759 ευρώ

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 11.412 - 11.453.000 ευρώ

Κόκκινα δάνεια-Συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 2.416 - 162.180 ευρώ

Πρόγραμμα «Γέφυρα» πρώτης κατοικίας-Συνεισφορά Δημοσίου: Δικαιούχοι 521 - 136.766 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 - 5.000 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 465 - 239.517 ευρώ