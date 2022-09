Κοινωνία

Αττική Οδός - Τροχαίο: νεκρός αστυνομικός οδηγός μηχανής

Πως συνέβη το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του αστυνομικού.

Ενας 32χρονος αστυνομικός έχασε την ζωή του χθες, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, σε τροχαίο δυστύχημα, στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος αστυνομικός συγκρούστηκε, λίγο μετά τις 11:00, με προπορευόμενο όχημα, στο σημείο της εισόδου από Μαρκόπουλο προς Ελευσίνα.

Για το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας της Αττικής Οδού.

