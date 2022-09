Κοινωνία

“Το Πρωινό” - γιος 48χρονης στο Καρπενήσι: σταμάτησα τη μητέρα μου από μια άλλη γέφυρα (βίντεο)

Τι δηλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ο γιος της 48χρονης αγνοούμενης.

Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στη λιμνη για τον εντοπισμό της 48χρονης που τα ίχνη της αγνοούνται εδώ και οκτώ 24ωρα στο Καρπενήσι, ο γιος της μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Συμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, σήμερα θα ολοκληρωθούν οι έρευνες με σοναρ στη λίμνη και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σε νέα τοποθεσία.

Ο γιος της 48χρόνης, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1 και συντετριμμένος αποκάλυψε πως η μητέρα του λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή της είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή της

Χαρακτηριστικά παραδέχτηκε μετά την ερώτηση της δημοσιογράφου πως είναι αλήθεια ότι η μητέρα του είχε βρεθεί σε άλλη γέφυρα σε προσπάθειά της να αυτοκτονήσει και τόνισε πως το περιστατικό δεν ήταν μια ημέρα πριν την εξαφάνισή της, ενώ την είχε σώσει ο ίδιος.

