Κοινωνία

Καβάλα: Σκότωσε την γυναίκα του και το μωρό τους και αυτοκτόνησε

Σοκ στην Καβάλα από το άγριο έγκλημα με θύμα μια γυναίκα και το μωρό της. Δράστης ο πατέρας του παιδιού.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Καβάλα, σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, σε κατοικία στη Λεκάνη, άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τη σύζυγο του και το ηλικίας 1 έτους παιδί τους.

Στη συνέχεια ο άνδρας αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από λίγους μήνες και το τελευταίο διάστημα διαφωνούσε για την επιμέλεια του παιδιού.

