“Το Πρωινό” - Revenge porn στην Πάτρα: πώς “ψάρευαν” και εκβίαζαν κορίτσια (βίντεο)

Πώς "ψάρευαν" μέσα από τα social media επιτήδιοι φωτογραφίες από κοπέλες και μετά τις εκβίαζαν. Τα μηνύματα αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, μίλησε μία δεκαεννιάχρονη, για την υπόθεση revenge porn στην Πάτρα που έχει σοκάρει.

Η νεαρή, τόνισε ότι όταν ήταν ακόμη ανήλικες, δύο φίλες της έπεσαν θύματα revenge porn, όταν ήταν στο Λύκειο. Χαρακτηριστικά περιέγραψε: "Μία φίλη μου που είχε στείλει φωτογραφίες στον φίλο της, αυτός έφυγε από την Πάτρα για Αθήνα,και άρχισε να τις ανεβάζει να τις στέλνει σε γνωστούς στην Πάτρα. Η κοπέλα έτρεχε πολύ καιρό στα δικαστήρια, γιατί φαινόταν και το πρόσωπό της."

Για τη δεύτερη περίπτωση ανέφερε πως "μια κοπέλα πήγε στο σπίτι κάποιου, τον οποίο δεν ήξερε καλά και αφού έκαναν κάτι μετά από λίγες ημέρες της αεβαίνει ένα βίντεο δικό της, από instagram σε instagram. Αυτός είχε κάμερα στο σπίτι."

Για τους τρόπους που μπορούσε κάποιος να διαμοιραστεί το βίντεο, έκαναν λόγο στο ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό". Η Κέλλη Χεινοπώρου, μίλησε για τις συγκεκριμενες τακτικές που χρησιμοποιούσαν οι επιτήδιοι προκειμένου να συγκεντρώσουν υλικό για να μπορούν να εκβιάσουν μετά τα θύματά τους.

Οι βασικές τακτικές είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ:

- Φόρος εισόδου. Δηλαδή για να έχει κανείς πρόσβαση στο υλικό, να πρέπει να "ανεβάσει" με τη σειρά του αντίστοιχο υλικό.

- "Μαρκάρουν" τα θύματα μέσω των social media

- Εκβιασμός

Στη συνέχεια αποκλειστικά στην εκπομπη "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, δόθηκαν είδαν το φως της δημοσιότητας, διάλογοι που κάποιος επιτήδιος προσπαθεί να εκβιάσει το θύμα.

