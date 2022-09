Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η σταθερότητα, ο Ερμής και οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Ο ανάδρομος Ερμής που έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τις σχέσεις τον τελευταίο καιρό, σταματά την πορεία του το Σαββατοκύριακο και φέρνει ισοροπίες, σταθερότητα και αλήθειες σε πολλα επίπεδα.

Σαββατοκύριακο με έρωτες και οικογενειακά πρόσωπα κοντά σας, ενώ υπάρχει και παρασκήνιο τις ημέρες αυτές.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





