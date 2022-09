Πολιτισμός

Βασιλιάς Κάρολος: Το πορτραίτο του στα νέα νομίσματα (εικόνες)

Σχεδιασμένο από τον Βρετανό γλύπτη Μάρτιν Τζένινγκς και με την «έγκριση» του Καρόλου το πορτραίτο αυτό θα εμφανίζεται σε κάθε νέο νόμισμα.

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Βρετανίας παρουσίασε τη νέα συλλογή νομισμάτων με την εικόνα του βασιλιά Καρόλου.

«Σήμερα έχουμε την τιμή να αποκαλύψουμε το πρώτο επίσημο πορτραίτο της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Καρόλου Γ' που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μια συλλογή αναμνηστικών νομισμάτων που τιμά τη ζωή και την κληρονομιά της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'», ανέφερε το Βασιλικό Νομισματοκοπείο που δημιουργεί νομίσματα για το Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 1.100 χρόνια.

Σχεδιασμένο από τον Βρετανό γλύπτη Μάρτιν Τζένινγκς (Martin Jennings) και με την «έγκριση» του Καρόλου το πορτραίτο αυτό θα εμφανίζεται σε κάθε νέο νόμισμα. Τηρώντας την παράδοση το πρόσωπό του θα είναι στραμμένο προς τα αριστερά, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο αναφορικά με τους βασιλείς. Η βασίλισσα κοιτούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Στο πορτρέτο, ο Κάρολος δεν φοράει στέμμα- και έχει την επιγραφή «Βασιλιάς Κάρολος Γ΄, με τη Χάρη του Θεού, Υπερασπιστής της Πίστης», γραμμένη στα λατινικά, αναφέρει το AP.

Ακόμη έγινε γνωστό ότι στις 3 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει μια σειρά αναμνηστικών νομισμάτων «για να σηματοδοτήσει αυτή την συγκλονιστική στιγμή στην βρετανική ιστορία».

