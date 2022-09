Συνταγές

Καρυδόπιτα με σοκολάτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια πεντανόστιμη συνταγή για καρυδόπιτα μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράζεται τα μυστικά της, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Τα μυστικά για την πιο νοστιμη και ζουμερη καρυδόπιτα μοιράστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Στη λαχταριστή συνταγή, χρησιμοποίησε μπαχαρικά και σοκολάτα κάνοντας μικρούς και μεγάλους να τους τρέχουν τα σάλια.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.





Για τη καρυδόπιτα με σοκολάτα 230 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

50 γρ. αλεύρι μαλακό

1½ κ.γ. κανέλα

1/4 κ.γ. γαρύφαλλο

30 γρ. κακάο

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 βανίλιες

1 πρέζα/ες αλάτι

7 μεγάλα αβγά

200 γρ. ζάχαρη

250 γρ. καρυδόψυχα

50 γρ. ηλιέλαιο

125 σοκολάτα ψιλοκομμένη Για το σιρόπι 500 γρ. νερό

1/2 λεμόνι χυμό και φλούδα

30 γρ. κονιάκ

500 γρ. ζάχαρη Για την επικάλυψη 200 γρ. σοκολάτα ψιλοκομμένη

150 γρ. κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά) Για την καρυδόπιτα με σοκολάτα Τα αυγά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Χτυπάμε καλά στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη, μέχρι να τριπλασιαστούν σε όγκο για 7 με 8 λεπτά και να γίνουν κρέμα αφράτη.

Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κακάο, το baking powder, το αλάτι, τις βανίλιες, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το μοσχοκάρυδο σε ένα μπολ και προσθέτουμε το σιμιγδάλι,.

Ανακατεύουμε τα υλικά με ένα κουτάλι.

Ρίχνουμε απαλά τα στερεά υλικά στα αυγά και τα διπλώνουμε με απαλές κινήσεις με σπάτουλα.

Προσθέτουμε τα καρύδια και το ηλιέλαιο και αναδιπλώνουμε το μίγμα.

Ρίχνουμε τη σοκολάτα στο μίγμα για την καρυδόπιτα και ανακατεύουμε απαλά.

Βάζουμε την καρυδόπιτα με σοκολάτα σε ένα βουτυρωμένο στρογγυλό ταψί με διάμετρο 32 εκ. (ή σε μακρόστενο 25Χ35εκ)

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170°C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα για 40 λεπτά χωρίς να ανοιγοκλείνουμε την πόρτα του φούρνου.

Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει τελείως. Για το σιρόπι Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό και τη φλούδα λεμονιού για 4 με 5 λεπτά από την ώρα που θα πάρει βράση.

Στον τελευταίο βρασμό προσθέτουμε το χυμό λεμονιού.

Αποσύρουμε το σιρόπι από τη φωτιά και προσθέτουμε το κονιάκ.

Αφήνουμε το σιρόπι να γίνει χλιαρό.

Σιροπιάζουμε την κρύα καρυδόπιτα ρίχνοντας λίγο λίγο το σιρόπι.

Την αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Διαβάστε εδώ όλα τα μυστικά για να σιροπιάζετε σωστά τα γλυκά σας. Για την επικάλυψη σοκολάτας Βράζουμε την κρέμα και περιχύνουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα.

Ανακατεύουμε και κάνουμε μια στρώση στην καρυδόπιτα.

Πασπαλίζουμε την σοκολατένια καρυδόπιτα με τριμμένα καρύδια.