Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: Δεν θα κρυφτώ πίσω από το “φουστάνι” του απορρήτου

Τι είπε στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την έναρξη της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του κόμματός του, φέρεται να τόνισε πως «η υπόθεση των υποκλοπών δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Καταδεικνύει τη θεσμική κρίση και την υπονόμευση των ελεγκτικών μηχανισμών».

Και ότι συνέχισε αναφέροντας τα εξής: «Αναδεικνύει μια κουλτούρα διακυβέρνησης, συγκεντρωτική, αλαζονική με αίσθηση παρακμιακής σκοτεινής παντοδυναμίας. Ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα γιατί στέλνει ένα μήνυμα ατιμωρησίας και ασυδοσίας ισχυρών πολιτικών και οικονομικών παραγόντων εις βάρος του λαού, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούν να παρακολουθούν όποιον θέλουν χωρίς λόγο και χωρίς να δίνουν λογαριασμό.

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική αναταραχή, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε πως αντιλαμβάνεται την εθνική μας ασφάλεια, αλλάζοντας τα κριτήρια επιλογής του διοικητή της ΕΥΠ για να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα θέση ένα από τα δικά του παιδιά χωρίς καμία πρότερη εμπειρία σε τέτοιες καίριες θέσεις, που αποδείχτηκε ακατάλληλος κατά γενική ομολογία.

Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση της παρακολούθησής μου αποκαλύφθηκε, όλες οι ενέργειες μου κατευθύνονται στο να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή. Θεσμικά, νόμιμα και με διαφάνεια. Έχουμε ένα διπλό σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο παράνομης παρακολούθησης και ένα σκάνδαλο συγκάλυψης.

Το σκάνδαλο της παράνομης παρακολούθησης είχε 2 βραχίονες: αυτόν που αποκαλύφθηκε από την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την απόπειρα παγίδευσης του κινητού μου με το παράνομο λογισμικό predator, και αυτόν που αποκαλύφθηκε χάρις την ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, την ΑΔΑΕ, δηλαδή την παράνομη παρακολούθησή μου από την ΕΥΠ.

Είναι προφανές ότι η παρακολούθηση αυτή είχε ένα στόχο: να θέσει σε ομηρία μια ολόκληρη παράταξη στην πιο κρίσιμη πολιτική της στιγμή, κατά τις εσωκομματικές μας εκλογές. Η ΕΥΠ μέσω της δικής μου παρακολούθησης, παρακολουθούσε ένα ολόκληρο κόμμα, πρώην πρωθυπουργούς και βουλευτές.

Επί 8 χρόνια ως ευρωβουλευτής υπηρέτησα τα εθνικά συμφέροντα με όλες μου τις δυνάμεις, και "βαπτίστηκα" εθνικός κίνδυνος μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας για να ηγηθώ της παράταξης; Μάλλον ήμουν κίνδυνος για τα κομματικά σας συμφέροντα και τους κομματικούς σας σχεδιασμούς, κύριοι της ΝΔ.

Και αν ήμουν τόσο μεγάλος εθνικός κίνδυνος ως υποψήφιος, ως απλός ευρωβουλευτής, δεν ήμουν πολύ μεγαλύτερος ως πρόεδρος του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος; Αν υπήρχε λόγος που με καθιστούσε επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια θα το είχατε κάνει φέιγ βολάν στα φιλικά σας ΜΜΕ γιατί αυτές τις νοοτροπίες υπηρετείτε. Και αφού όπως λέτε δημοσίως όλα ήταν νόμιμα, προς τι οι παραιτήσεις του διοικητή της ΕΥΠ και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού κ. Δημητριάδη;

Υπάρχει όμως και το σκάνδαλο της συγκάλυψης.

Πληροφορούμαι με θλίψη ότι η επιτροπή σας κάνει πολύ λίγα για την αποκάλυψη της αλήθειας και πολύ περισσότερα για τη συσκότισή της. Περίμενα άλλη στάση και άλλες συμπεριφορές ιδιαίτερα απέναντι σε ανεξάρτητες αρχές και αδέκαστους δικαστές.

Καταφέρατε ένα μοναδικό κοινοβουλευτικό επίτευγμα: Εξεταστική για την ΕΥΠ χωρίς κλήση του πολιτικού της προϊσταμένου και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων ακόμη και όσων έχουν παραιτηθεί. Αυτή και αν είναι "καινοτομία"...

Εγώ είμαι εδώ! Παρά τις διαρροές των προηγούμενων ημερών. Δεν κρύβομαι! Ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πού είναι; Ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Πιερρακάκης, ως αρμόδιοι υπουργοί; Δεν καλέσατε ούτε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, στον οποίο αποδόθηκε η αντικειμενική πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο της παρακολούθησής μου και μάλιστα παραιτήθηκε. Δεν καλέσατε την κ. Βλάχου, την αρμόδια εισαγγελέα της ΕΥΠ.

Δεν καλέσατε τους ιδιοκτήτες και εκπροσώπους των εταιρειών που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διακινούν ακόμη και σήμερα λογισμικά παρακολούθησης, κάτι που εξάλλου είναι το αντικείμενο της επιτροπής σας.

Δεν σας έκανε εντύπωση, όπως θα έκανε σε κάθε πολίτη, ότι μια εταιρεία που αγοράστηκε με μερικές εκατοντάδες ευρώ, έκανε με ανάθεση συμβάσεις εκατομμυρίων με το ελληνικό Δημόσιο με δυο διαδοχικές κυβερνήσεις;

Μπορεί να μη σεβαστήκατε τη δική μου ασυλία αλλά χορηγήσατε πολύ ισχυρότερη ασυλία στους εκπροσώπους της Krikel και της Intellexa. Δεν καλέσατε ούτε καν τον δημοσιογράφο -επίσης θύμα- Θανάση Κουκάκη. Δυο άνθρωποι στη χώρα, ένας δημοσιογράφος και ένας πολιτικός, σε συγχρονισμό δέχτηκαν την επίθεση του predator και τους παρακολούθησε η ΕΥΠ. Και δεν καλούνται.

H κυβέρνηση λέει "όλα στο φως" αλλά κρύβεται πίσω από το νόμο που εισηγήθηκε και απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να ενημερώσει τον παρακολουθούμενο.

Ορίστε η έγγραφη απάντηση της ΑΔΑΕ στο αίτημά μου να ενημερωθώ πλήρως για την υπόθεσή μου. Σας την καταθέτω. Θα δεχόμουν οποιαδήποτε στιγμή ενημέρωση - αλλά μόνο νόμιμα και εγγράφως. Είναι παντελώς αναξιόπιστη η κυβέρνηση για οποιαδήποτε προφορική συνομιλία.

Και θα σας πω γιατί: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως διαβάζω, σε tweet του ανέφερε ότι η κυβέρνηση δια του κ. Γεραπετρίτη είναι έτοιμη να με ενημερώσει πλήρως και ενδελεχώς, αλλά εγώ τάχα επέλεξα να μην ενημερωθώ. Ξέρουμε όλοι καλά ελληνικά. Τι σημαίνει πλήρως, όταν ο κ. Γεραπετρίτης λίγες μέρες μετά δήλωσε δημόσια ότι κανείς στο Μαξίμου δεν γνωρίζει το παραμικρό; Ποιον κοροϊδεύει; Θα μου έλεγε: "Αγαπητέ Πρόεδρε, σας πήρα για να σας ενημερώσει ένα τρίτο πρόσωπο"; Τα σενάρια τα άλλαζαν σαν τα πουκάμισα.

Πώς ο πρωθυπουργός παραδέχεται ότι η παρακολούθηση είναι λάθος, όταν δεν ξέρει τους λόγους όπως ισχυρίζεται; Πώς αξιολογεί ως λάθος μια παρακολούθηση όταν δεν ξέρει -όπως υποστηρίζει- για την υπόθεση; Γιατί τότε απέπεμψε τον ανιψιό και στενότερο συνεργάτη του αφού δεν ήξερε; Πιστεύει Έλληνας πολίτης ότι ο πρωθυπουργός δεν ήξερε και έπραξε όσα έπραξε; Ο πρωθυπουργός και η παρέα του κοροϊδεύουν 11 εκατομμύρια πολίτες.

Η κυβέρνηση λέει "όλα στο φως" αλλά κρύβεται πίσω από το απόρρητο και εσείς αποδεχθήκατε και επιτρέψατε την επίκληση του απορρήτου ενώπιον της Βουλής και των εκπροσώπων του ελληνικού λαού.

Στη νομική επιστήμη υπάρχουν νόμιμες και παράνομες ενέργειες. Δεν υπάρχουν "καινοτόμες" ενέργειες όπως επικαλέστηκε ενώπιόν σας ο νέος διοικητής της ΕΥΠ. Γι΄αυτό και χθες η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα κατέθεσε 3 τροπολογίες προκειμένου να υπάρξουν στοιχειώδεις εγγυήσεις γύρω από τη λειτουργία της ΕΥΠ. Προτείναμε την επιστροφή της ΕΥΠ στη δικαιοδοσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αποκατάσταση του ρόλου της ΑΔΑΕ ώστε να έχει τη δυνατότητα γνωστοποίησης στους παρακολουθούμενους και να εμπεριέχονται λεπτομερή στοιχεία στην διάταξη παρακολούθησης. Η κυβέρνηση ούτε καν τις συζήτησε.

To Μαξίμου λέει "όλα στο φως", αλλά όπως κατέθεσε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, τη μέρα που υπέβαλα αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή, διατάχθηκε και καταστράφηκε το αρχείο της παρακολούθησής μου δηλαδή ξεκίνησε η συγκάλυψη.

Μου προσάπτετε στο δημόσιο διάλογο ότι δεν πήγα στην ΕΥΠ να ενημερωθώ στο αυτί. Πρώτον, κανείς δεν με κάλεσε επισήμως και εγγράφως. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία γιατί την καταργήσατε. Αυτοί που θα με ενημέρωναν, δηλώνουν είτε ότι δεν ξέρουν τίποτα, όπως ο κ. Γεραπετρίτης, είτε ότι δεσμεύονται και απέναντί μου από το απόρρητο όπως ο νυν διοικητής Θεμιστοκλής Δεμίρης. Ένα απόρρητο α λα καρτ. Εξεταστική επιτροπή που δέχεται το απόρρητο να ισχύει για τη δίκη μου υπόθεση αλλά όταν έρχεται παλιότερος διοικητής της ΕΥΠ όπως ο κ. Ρουμπάτης, το κάνει κουρελόχαρτο για να στήσετε το αφήγημα των συμψηφισμών.

Δεν δέχομαι ως δημοκράτης πολίτης μια αναιμική δημοκρατία που είναι έτοιμη να θέσει σε ομηρία πολιτικά πρόσωπα, κόμματα, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό με τόσα που έχει περάσει και ανέμενε εκσυγχρονισμό λειτουργιών του κράτους.

Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει αυτό το διεθνές ενδιαφέρον γιατί η περίπτωσή μου είναι μοναδική όχι μόνο λόγω της απόπειρας του predator, όχι μόνο γιατί την ίδια στιγμή με παρακολουθούσαν επίσημα οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας μου αλλά και γιατί όλα αυτά συνέβησαν σε μια άκρως κρίσιμη πολιτική περίοδο για τους μελλοντικούς συσχετισμούς στη χώρα.

Πρώτο μέλημά μου είναι το έθνος μας να είναι ισχυρό και η πατρίδα μας να δώσει προοπτική στις επόμενες γενιές και όχι να είναι μια ευάλωτη χώρα στην εγχώρια ολιγαρχία και τους εγχώριους πολιτικούς πάτρωνες. Ο αγώνας μου είναι εθνικός και πατριωτικός.

Θυμάμαι την προσπάθειά μου να μπει εγγράφως το εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν κάποιοι λοιδορούσαν ότι αυτά δεν γίνονται, και τώρα το παίζουν υπερπατριώτες.

Εγώ δεν χαϊδεύω καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση μπροστά στο εθνικό συμφέρον είτε είναι σοσιαλιστική είτε ανήκει σε άλλη πολιτική ομάδα. Έλληνες πατριώτες είναι αυτοί που χωρίς μικροκομματικούς σχεδιασμούς και ισορροπίες, υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον.

Είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ό,τι είπα και ό,τι θα πω είναι δημόσιο, δεν θα κρυφτώ όπως άλλοι πίσω από το "φουστάνι" του απορρήτου. Ό,τι πω θα είναι σε γνώση του ελληνικού λαού».

