Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan Hospital - Μονάδα Μαστού: 6 έλεγχοι σε προνομιακές τιμές

Προσφορά από την Μονάδα Μαστού του Metropolitan Hospital για 6 ελέγχους σε προνομιακές τιμές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Το Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital, η πρότυπη, ολοκληρωμένη δομή που παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας υψηλού επιπέδου σε κάθε γυναίκα, τον Οκτώβριο, μήνα κατά του καρκίνου του μαστού, προχωράει για 120 ημέρες στην προσφορά ειδικών, ολοκληρωμένων πακέτων προληπτικών εξετάσεων, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες να κάνουν έναν απαραίτητο για την υγεία τους έλεγχο.

Από 1/10/2022 έως και 31/1/2023.

Οι εξετάσεις είναι οι εξής:

Υπέρηχος μαστών: 30€

Ψηφιακή μαστογραφία: 35€

Τομοσύνθεση: 50€

Ψηφιακή μαστογραφία & τομοσύνθεση: 60€

Ψηφιακή μαστογραφία & υπέρηχος μαστών: 50€

Ψηφιακή μαστογραφία, υπέρηχος μαστών & τομοσύνθεση: 90€

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και για λόγους ασφαλείας, οι εξετάσεις γίνονται κατόπιν ραντεβού στο 210 48 09 150 και στο 210 48 09 160 ».

