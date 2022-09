Οικονομία

Eurostat: Στο 12,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στην χώρα.

Νέο άλμα έκαναν οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τη Eurostat, ενισχύθηκαν κατά 12,1% σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 11,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat ήταν στο 11,2%.

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη -ανήλθε στο 10,0%, από 9,1% που ήταν τον Αύγουστο. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (40,8%, έναντι 38,6% τον Αύγουστο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (11,8%, έναντι 10,6% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (5,6%, έναντι 5,1% τον Αύγουστο) και υπηρεσίες (4,3% από 3,8% τον Αύγουστο).

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, τον υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό αναμένεται να έχει η Εσθονία με 24,2% και τον χαμηλότερο η Γαλλία με 6,2%.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι εκτός από το ιστορικό ρεκόρ της ευρωζώνης του 10%, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, ανήλθε στο 4,8% αυτό τον μήνα.

Πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο διψήφιος πληθωρισμός στη Γερμανία

Κατά 10,9% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία, εναρμονισμένες για να μπορούν να συγκριθούν με την υπόλοιπη ευρωζώνη, τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis). Eνα μήνα πριν ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ήταν στο 8,8%.

Σε μηνιαία βάση, ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 2,2%, έναντι προσδοκίας για άνοδό του κατά 1,3%.

Σε εθνικό επίπεδο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 10,0% ετησίως, έναντι πρόβλεψης για 9,4% κι ενώ τον Αύγουστο είχε αυξηθεί 7,9%. Σε μηνιαία βάση, αυξήθηκε 1,9%, έναντι προσδοκίας για άνοδο 1,3%.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο υψηλό ποσοστό πληθωρισμού - ήταν 43,9% υψηλότερες τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σημαντική ήταν η αύξηση των τιμών τροφίμων, κατά 18,7% ετησίως.

Αναπάντεχη επιβράδυνση στη Γαλλία

Αναπάντεχη επιβράδυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει εάν θα προχωρήσει σε ακόμη μια απότομη αύξηση των επιτοκίων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σημείωσαν άνοδο 6,2% σε ετήσια βάση, από 6,6% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι είχαν εκτιμήσει ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε σταθερός.

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε και στην Ισπανία.

Αχτσιόγλου: Εκτίναξη της ακρίβειας και αύξηση φτώχειας ακυρώνουν το κυβερνητικό success story

Μέσα σε δύο μόλις μέρες τα επίσημα στοιχεία ακυρώνουν ολοσχερώς το κυβερνητικό success story, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δεινή πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα μας.

Τα σημερινά προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου για την Ελλάδα να έχει εκτοξευθεί στο 12,1%, σταθερά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχοντας μάλιστα σημειώσει τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.

Επιπλέον, μόλις χθες επιβεβαιώθηκε από την Eurostat ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 4 χώρες της ΕΕ όπου το ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε μεταξύ 2019 - 2021. Ενώ τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι τα ασθενέστερα νοικοκυριά ξοδεύουν το 80% του εισοδήματος σε ενοίκιο και τρόφιμα, ήδη από το 2021. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να μειώσει έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα.

Απέναντι στο τσουνάμι των ανατιμήσεων σε ενέργεια και τρόφιμα που οδηγεί σε απόγνωση εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επιμένει στην επιδότηση της αισχροκέρδειας.

Η ελληνική κοινωνία δεν έχει άλλα περιθώρια. Μόνη λύση μια προοδευτική κυβέρνηση που θα προστατεύσει την κοινωνία και θα συγκρουστεί με τον πυρήνα της ακρίβειας.

Πηγή: euro2day.gr

Κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχη Οικονομικών και του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση πληθωρισμού στην Ευρωζώνη - Εκτίναξη της ακρίβειας και αύξηση φτώχειας ακυρώνουν το κυβερνητικό success story

Μέσα σε δύο μόλις μέρες τα επίσημα στοιχεία ακυρώνουν ολοσχερώς το κυβερνητικό success story, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δεινή πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα μας.

Τα σημερινά προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου για την Ελλάδα να έχει εκτοξευθεί στο 12,1%, σταθερά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχοντας μάλιστα σημειώσει τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.

Επιπλέον, μόλις χθες επιβεβαιώθηκε από την Eurostat ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 4 χώρες της ΕΕ όπου το ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε μεταξύ 2019 - 2021. Ενώ τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι τα ασθενέστερα νοικοκυριά ξοδεύουν το 80% του εισοδήματος σε ενοίκιο και τρόφιμα, ήδη από το 2021. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να μειώσει έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα.

Απέναντι στο τσουνάμι των ανατιμήσεων σε ενέργεια και τρόφιμα που οδηγεί σε απόγνωση εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επιμένει στην επιδότηση της αισχροκέρδειας.

Η ελληνική κοινωνία δεν έχει άλλα περιθώρια. Μόνη λύση μια προοδευτική κυβέρνηση που θα προστατεύσει την κοινωνία και θα συγκρουστεί με τον πυρήνα της ακρίβειας.