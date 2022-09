Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 12,2% η ανεργία τον Αύγουστο

Τι δείχνουν τα στειχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία στη χώρα μας κατά τον Αύγουστο.

Στο 12,2% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2022, έναντι του 13,7% τον Αύγουστο του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,2% τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.105.420 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 46.812 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 (+1,2%) και κατά 1.618 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.

Την ίδια, ώρα οι άνεργοι ανήλθαν σε 569.609 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 73.289 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 (-11,4%) και κατά 2.662 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (-0,5%).

Τέλος, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.151.133, σημειώνοντας μείωση κατά 4.274 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 (-0,1%) και κατά 1.581 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (-0,1%).

