Πούτιν: Ο λαός αποφάσισε, η Ρωσία έχει 4 νέες περιοχές

Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση και ζητά τώρα συνομιλίες με την Ουκρανία. Τι είπε στη φιέστα που διοργάνωσε.



Τα διατάγματα προσάρτησης των τεσσάρων κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία, υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ενημέρωσε ο ίδιος στη διάρκεια της φιέστας που έχει ετοιμάσει για τον σκοπό αυτό.

«Οι πολίτες στις περιοχές της Ουκρανίας έκαναν τις επιλογές τους, υπογράψαμε την προσάρτησή τους και ελπίζουμε το κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή. Εξάλλου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, προβλέπεται στον χάρτη του ΟΗΕ. Εδώ μάχονταν οι προπαππούδες μας. Όλοι εκείνοι που θέλουν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, είναι θύματα των απάνθρωπων ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου. Θα φτιάξουμε τις υποδομές και θα αυξήσουμε την ασφάλεια, ώστε να αισθανθούν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξη της μητέρας Ρωσίας. Δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, θα γίνουν Ρώσοι πολίτες. Η απόφαση του 1991 δεν βασίστηκε στην επιθυμία των πολιτών. Η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣΔ» ανέφερε στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πούτιν είπε πως «είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις με την Ουκρανία. Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως όλες τις εχθροπραξίες, τον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2014 και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το Κίεβο πρέπει να σεβαστεί την επιλογή των πολιτών σε Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τη ειρήνη».

Ο Ρώσος πρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου στη Δύση, λέγοντας: «Η Δύση ψάχνει μια νέα ευκαιρία για να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τη Ρωσία. Υπάρχει όμως μια τόσο σπουδαία χώρα και αυτό δεν το υπολογίζουν. Η Δύση θέλει να κάνει τη Ρωσία μια αποκία, αλλά εμεις θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Είναι σημαντικό για τη Δύση οι χώρες να παραδώσουν την κυριαρχία τους για χάρη των ΗΠΑ. Οι υποσχέσεις τους για μη επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν ένα ψέμα. Κάνουν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, θέλουν να διαλύσουν τον πολιτισμό μας».

Παρέδωσε το σχέδιο προσάρτησης στη Δούμα

Νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κοινοποίησε νωρίτερα σήμερα στη Δούμα τις αιτήσεις και το σχέδιο των περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζιας και Χερσώνας για την προσάρτησή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολοντίν.

«Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κοινοποίησε στην Κρατική Δούμα τις αιτήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ, της περιοχής της Ζαπορίζια και της περιοχής της Χερσώνας να τις δεχθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία ως νέα υποκείμενα», ανέφερε ο Βολοντίν στο κανάλι της Κρατικής Δούμας στο Telegram.

Αυτή την στιγμή έχει ξεκινήσει η «φιέστα» στο Κρεμλίνο για την τελετή για την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία, μετά το ψευδοδημοψηφίσματα, παρουσία του Ρώσου υπουργού άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του αντιπροέδρου του συμβουλίου ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Στη Μόσχα βρίσκονται οι ρωσόφιλοι επικεφαλής του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν και του Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέκνικ, καθώς και οι διορισμένοι από τους Ρώσους επικεφαλής της διοίκησης της Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο και της Ζαπορίζια, Γεβγάνι Μπαλίτσκι, τους οποίους υποδέχτηκε ο Πούτιν ο οποίος υπέγραψε και τα διατάγματα.

