ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία

Τι αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του μετά το διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν.





«Η Ελλάδα καταδικάζει την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων, από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, εδαφών της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) στη Ρωσική Ομοσπονδία», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ μετά το διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ανακοίνωση ακόμη προστίθεται: «Η απόφαση αυτή είναι παράνομη, καθώς αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, και άκυρη. Η Ελλάδα δεν την αναγνωρίζει. Η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει, ως βασική αρχή, την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και όλων των κρατών. Θα συνεχίσει να εργάζεται για την απονομή δικαιοσύνης, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Κοινότητας στην Ουκρανία, η οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες».

Να σημειώσουμε ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε στείλει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων της πυραυλικής επίθεσης στη Ζαπορίζια.

Appalled and terribly saddened by the news of the horrible attack on civilian humanitarian convoy hit in #Zaporizhzhia. We express our most sincere condolences to the victims' families & loved ones pic.twitter.com/xIWqtesFbr