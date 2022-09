Κοινωνία

Φωτιά σε πλοίο

Η φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στον Παγασητικό κόλπο.

Καλά στην υγεία του είναι το 13μελές πλήρωμα του φορτηγού πλοίου «NACC POROS» σημαίας Πορτογαλίας, στο οποίο το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη αιτία, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Παγασητικού κόλπου.

Η πυρκαγιά στο πλοίο σβήστηκε με ιδία μέσα, ενώ στο σημείο του συμβάντος κατέφθασαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και το ρυμουλκό «ΧΡΗΣΤΟΣ VII».

Το πλοίο κατέπλευσε αυτοδύναμα στο αγκυροβόλιο λιμενικής εγκατάστασης Αγριάς Βόλου, ενώ ακολούθησε επιθεώρηση από στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής και από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το πλοίο ελλιμενίστηκε σε ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, όπου θα απαγορευτεί ο απόπλους του μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

