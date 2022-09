Αθλητικά

ΕΠΟ: Αναβλήθηκαν όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα

Η απόφαση ελήφθη με διευρυμένη πλειοψηφία. Πρόσθετη παρέμβαση της ΕΠΟ στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Την αναστολή όλων των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων αποφάσισε κατά πλειοψηφία (57 υπέρ, 4 κατά και 4 λευκά) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, αντιδρώντας στον αποκλεισμό όσων σωματείων δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο της ΓΓΑ. Μάλιστα, η Γ.Σ. υπερψήφισε πρόταση, βάσει της οποίας, αν κάποια Ένωση δεν εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση (δηλαδή συνεχίσει κανονικά τα πρωταθλήματά της), θα ανασταλεί αυτόματα η ιδιότητά της ως μέλος της ομοσπονδίας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να καταθέσει η ΕΠΟ πρόσθετη παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ των τεσσάρων σωματείων της ΕΠΣ Δωδεκανήσου που έχουν προσφύγει σε αυτό, για τη συνταγματικότητα των διατάξεων που αφορούν στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή να λάβει απόφαση επανέναρξης των πρωταθλημάτων, εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα αναφορικά με το Μητρώο.

