Κόσμος

Η Ουκρανία υπέβαλε επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (30.09.2022) ότι η Ουκρανία υπέβαλε επίσημα αίτημα για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.



Το αίτημα για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ που ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έρχεται λίγα λεπτά μετά την υπογραφή από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν της προσάρτησης τεσσάρων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία.

Όπως τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν θα κάνει ουδεμία διαπραγμάτευση με την Ρωσία όσο είναι Πρόεδρος ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Θα διαπραγματευτούμε με τον νέο Πρόεδρο».

«Εκ των πραγμάτων, έχουμε ήδη ανοίξει τον δρόμο εισόδου στο ΝΑΤΟ. Σήμερα, η Ουκρανία υποβάλλει αίτηση για να το κάνει και με «το νόμο» (de jure). Με μια διαδικασία που θα ανταποκρίνεται στη σημασία που έχει για εμάς, η προστασία της κοινότητάς μας. Με ταχείς ρυθμούς. Κάνουμε το καθοριστικό μας βήμα, υπογράφοντας την αίτηση της Ουκρανίας για ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ», είπε στο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας:

Επιχείρηση για την εκδίωξη των κατακτητών, ώστε να επανέλθει η ειρήνη.

Η Ουκρανία ήταν και παραμένει ηγέτης στις διαπραγματεύσεις. Είναι το κράτος μας που πάντα προσέφερε στη Ρωσία να συμφωνήσει στη συνύπαρξη σε ίσους, δίκαιους, άξιους και δίκαιους όρους. Προφανώς, με αυτόν τον Ρώσο πρόεδρο είναι αδύνατον. Δεν ξέρει τι είναι αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για διάλογο με τη Ρωσία, αλλά με άλλον πρόεδρο της Ρωσίας.

Πρέπει να καταγράψουμε νομικά όλα αυτά που έχουμε ήδη πετύχει στην πραγματικότητα. Στην Ουκρανία αποφασίζεται η τύχη της δημοκρατίας στην αναμέτρηση με την τυραννία.

Το μήνυμα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι:

